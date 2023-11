S.G. Concordia: due Titoli Italiani, un Argento e un Bronzo al Campionato Nazionale di Specialità Gold

Due Titoli Italiani, un Argento e un Bronzo sono lo splendido risultato di una trasferta da incorniciare quella della S.G. Concordia al Campionato Nazionale di Specialità Gold che si è svolto a Campobasso da giovedì a domenica scorsi.

Sulle pedane del capoluogo Molisano sono scese, con i colori della Concordia, Lidia Amicone, Daria Molinari, Elisabetta Digitali e Jessica Cata.

Un confronto impegnativo e difficile, quello che avviene sulla pedana Nazionale, a cui sono giunte, dopo le selezioni delle gare Regionali ed Interregionali, solo le ginnaste che hanno ottenuto il pass, riservato, per ogni attrezzo, alle prime tre classificate delle Allieve e alle prime quattro delle Junior.

Alto quindi il livello della competizione, con ginnaste esperte e motivate, tutte con l’obiettivo di conquistare il Titolo Nazionale. A differenza delle edizioni precedenti, che prevedevano una gara di qualificazione ed una Finale, quest’anno la competizione era una gara “secca”, con 15 ginnaste in gara per ogni attrezzo nelle Allieve, 20 nelle Junior/Senior.

Ad iniziare è stata la più giovane: Lidia Amicone, classe 2013, al suo primo Nazionale nel settore Gold, non ha deluso le aspettative: dopo i successi e i Titoli di Campionessa Regionale e di Interzona, ha conquistato il suo primo Titolo Nazionale Gold, e si è laureata Campionessa A1 alla fune, con il punteggio di 18.750, seguito poi dall’Argento al cerchio, ottenuto con un 20.100, a solo 0,10 dal 1° posto.

Nel pomeriggio è toccato a Daria Molinari, Junior 1, scendere in pedana per questo suo primo Nazionale Gold, in una gara molto combattuta e difficile. Daria ha affrontato con fermezza questa prova, classificandosi al 5° posto alla palla e 10^ al cerchio.

Nella giornata di sabato si è svolta la gara delle Junior3. Elisabetta Digitali ha presentato i suoi due esercizi, al cerchio e al nastro, con grande sicurezza, precisione ed espressività: il risultato ha premiato la giovane ginnasta chivassese per la sua passione e il suo impegno: Campionessa Italiana al nastro con uno stupendo 26.750, suo record personale in questo attrezzo, e Bronzo al cerchio con 26.500.

A concludere, nella mattinata di domenica, la gara delle Senior, dove Jessica Cata ha gareggiato per le Specialità palla e clavette. Un confronto serratissimo fra le 20 migliori ginnaste per ogni attrezzo, che hanno portato in pedana esercizi di alto valore tecnico, dove il minimo errore significava perdere posizioni. Jessica ha eseguito i suoi esercizi con la consueta espressività, anche se non al massimo delle sue possibilità, ed ha concluso all’8° posto alla palla ed al 12° alle clavette.

«Quello del 2023 è stato senza dubbio uno dei nostri migliori Campionati Nazionali di Specialità – affermano le tecniche Clara Shermer e Selene Osti, che hanno accompagnato le ginnaste della Concordia sulla pedana molisana -, un Campionato dove le nostre ginnaste sono salite sul podio in tutte le prove Regionali, qualificandosi tutte per i Campionato di Zona Tecnica e poi, 4 su 6, per il Nazionale. A coronamento di tutto, le quattro medaglie conquistate al Nazionale. Ed ora in palestra l’obiettivo è puntato sul Campionato Nazionale di Serie B, che prenderà l’avvio a febbraio».