La Wash4Green Pinerolo cade 3-0 contro la Vero Volley

Partita a senso unico quella disputata tra l’Allianz Vero Volley Milano e la Wash4Green Pinerolo. Le ragazze di Gaspari superano con un secco 3-0 la formazione piemontese concedendo pochissimi spazi alle avversarie. Il servizio l’arma in più di Orro e compagne (11 ace contro 6) e in seconda linea la ricezione lavora alla perfezione chiudendo con un 54% di efficienza (24% per Pinerolo). La Mvp del match è Cazaute, per lei 12 punti di cui 3 ace. Ottima prestazione anche per Egonu (20 punti) e Daalderop (13). Nella metà campo ospite non bastano gli 11 punti di Nemeth e i 10 di Akrari.

LA PARTITA

1 SET | Orro e compagne partono forte: Cazaute ed Egonu in attacco, Candi a muro su Akrari (6-1). È la centrale biancoblù a riportare palla nella metà campo ospite e dai nove metri siglare il -3 (8-5). Cazaute per il cambio palla poi un altro break di Milano rimette le distanze (13-6). La pipe di Ungureanu è in (14-9) ma le padrone di casa spingono sull’acceleratore e con l’ace di Orro salgono 18-9. Alcuni errori nella metà campo piemontese portano il punteggio sul 21-12. Senza difficoltà la Vero Volley chiude 25-16 con Daalderop a muro su Nemeth (25-16).

2 SET | Milano riparte da dove aveva chiuso. Daalderop in attacco porta la squadra 10-5. Marchiaro ferma il gioco e la pausa funzione: Nemeth guida la rimonta delle piemontesi con Ungureanu che mette a terra il pallone del -1 (13-12). Egonu firma il cambio palla sfruttando bene le mani del muro e Candi, dai nove metri, rimette le distanze (15-12). Il punto diretto di Nemeth dai nove metri riporta Pinerolo sotto (15-14) ma la Vero Volley, con Egonu, allunga nuovamente (17-14). La Wash4Green prova a rimanere agganciata alle avversarie ma, in prima linea Candi va a segno poi ferma l’attacco di Akrari per il 25-19.

3 SET | Nel terzo set la Wash4Green parte con il piede giusto. L’ace di Akrari porta per la prima volta Pinerolo in vantaggio (3-4) poi è Nemeth a piazzare un punto diretto dai nove metri per il doppio vantaggio (4-6). Le ospiti conquistano ancora una lunghezza con Ungureanu (5-8). Gaspari è costretto a chiamare time out e al rientro in campo è Egonu a riportare palla nella metà campo di casa. Poi l’opposta della Vero Volley riporta Milano sotto (9-10). Cazaute piazza il punto del sorpasso e Daalderop in pipe allunga (15-12). Il turno al servizio di Paola Egonu piega Pinerolo (18-12). Bussoli e compagne provano a tenere il passo della compagine di casa ma Milano non concede nulla e chiude 25-17.

SALA STAMPA

Sonia Candi (Allianz Vero Volley Milano): «Una partita ostica, perché Pinerolo nell'ultimo periodo stava giocando molto bene. Era importante essere aggressive fin da subito, l'abbiamo fatto nell'ottica che ciò che contava era portare a casa il risultato. Siamo in un periodo con molte partite e pochi allenamenti, l'obiettivo era vincere e aumentare le nostre consapevolezze di gioco: lo abbiamo fatto e ora testa a mercoledì».

Carlotta Cambi (Wash4Green Pinerolo): «Sicuramente non siamo venuti qui pensando di poterla portare a casa facilmente, volevamo fare qualcosa in più nel nostro gioco per dimostrare che anche con le squadre di altissima classifica possiamo reggere. L’abbiamo fatto a tratti e questo è il rammarico di oggi. Loro hanno fatto una buonissima prestazione soprattutto al servizio».

IL TABELLINO

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/16, 25/19, 25/17)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 12, Heyrman 4, Orro 4, Egonu 20, Daalderop 13, Candi 6, Castillo (L), Bajema. Non entrate: Malual, Folie, Prandi, Rettke, Sylla, Pusic (L). All. Gaspari.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 6, Cambi 1, Polder 3, Nemeth 11, Akrari 10, Ungureanu 6, Moro (L), Bussoli 1, Di Mario 1, Camera, Storck 1, Cosi 1. All. Marchiaro.

ARBITRI: Piana Rossella, Clemente Andrea.

NOTE: Spettatori: 3755. Durata set: 20’, 26’, 25’. Tot 71’. MVP: Helena Cazaute.