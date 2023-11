Tecnoengineering Moncalieri sconfitta a San Giovanni Valdarno

Avvio complicato per le Lunette che sul difficile campo di San Giovanni Valdarno si ritrovano ben presto in doppia cifra di svantaggio. La Tecnoengineering scende in campo con Pasero, Landi, Mitreva, Salvini e Jakpa. Le padrone di casa rispondono con Rossini, Nasraoui, Bocola, De Cassan e la super ex di turno Erica Reggiani.

Cordola, Jakpa e Salvini sono le uniche ad andare a segno nei primi 10’. Moncalieri è a -11 alla prima sirena (19-8). Nel secondo quarto si scalda Mitreva, autrice di 7 punti in fila. Alla boa del quarto il tabellone dice 24-16 per le toscane. Un’ispiratissima Jakpa (17 punti a fine partita) tiene in scia le Lunette, ma dall’altra parte non ci sono quasi mai problemi a trovare il fondo della retina. Si va all’intervallo sul 35-26 per le padrone di casa.

Nel terzo quarto Moncalieri riesce inizialmente a restare sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a una gran difesa di squadra. Poi però cambia tutto: il parziale firmato Rossini, Mioni, Amatori e De Cassan porta le padrone di casa all’ultimo mini intervallo sul 57-39. Ultimo quarto di pura gestione per Galli che porta con merito a casa altri due punti e la testa della classifica.

Prossimo appuntamento della Tecnoengineering: sabato 25 novembre alle 20:30 contro Cestistica Spezzina.

Pol. Galli San Giovanni Valdarno 72

Tecnoengineering Moncalieri 51

Pol. Galli San Giovanni Valdarno: Rossini* 13, Nasraoui* 10, Bocola* 5, De Cassan* 8, Reggiani*, Steri 8, Azzola, Bevilacqua, Lazzaro 10, Spostato 2, Mioni 10, Amatori 6. All.re: Garcia. Ass. Franchini, Capponi.

Tecnoengineering Moncalieri: Pasero* 6, Landi* 4, Mitreva* 9, Salvini* 4, Jakpa* 17, Carnevale, Cordola 11, Ricci, Vairo, Ramò, Ramasso n.e.. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.