Boxing de Rua: il ritorno vittorioso di Stefano Abatangelo

A 41 anni Stefano Abatangelo torna a vincere a distanza di un anno. È stata una bella serata di boxe quella organizzata dal Team Boxing de Rua nel bocciodromo Rossini gremito, all’inverosimile e con un grande tifo per il beniamino di casa.

Prima dell’incontro clou della serata ci sono stati 10 incontri dilettantistici IBA particolarmente intensi. La sfida clou si è tenuta alle 19, tra Abatangelo e Ignazio Di Bella 40 anni siciliano di Bagheria, per la categoria mediomassimi, 6 round da tre minuti.

Raggiunto prima dell'incontro il pugile siciliano si è dimostrato particolarmente tranquillo: «Ho combattuto l’ultimo match il 4 novembre. Non conosco Stefano e spero di offrire un bell’incontro. Al momento non ho ancora deciso di appendere i guantoni al chiodo, il mio obiettivo è chiudere la carriera a 42 anni».

Stefano si è preparato meticolosamente per questo rientro, avvenuto dopo il 29 ottobre 2022, quando a Venaria sconfisse Federico Gassani per ko tecnico ed è stato seguito da Andrea Fontana. Il match è partito in sordina con i due avversari che si sono studiati, anche se The Hammer ha iniziato a colpire Di Bella ai fianchi.

Un lavoro meticoloso ai fianchi che ha sfinito ben presto il siciliano. Alla quarta ripresa un gancio sinistro al naso ha messo in crisi il pugile di Bagheria, che stenta a respirare e lo costringe a sputare il paradenti. Un gesto che si ripete tre volte e l’arbitro si ritrova a fare altrettanti richiami e infine la squalifica, che decreta la vittoria di Stefano Abatangelo.