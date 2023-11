Collegno Basket vince nel finale il derby piemontese

Partita divertente e avvincente al PalaCollegno. Nonostante delle percentuali non entusiasmanti dalla lunetta i Lions portano a casa due punti importantissimi. Sugli scudi ancora una volta Mortarino (37pt) e Tiagande (34pt).

Gli ospiti partono alla grande: 4-0 con due canestri in arresto e tiro di pregevole fattura. Collegno risponde con Fracasso dalla lunga distanza e Tiagande con una delle sue pennellate mancine dal pitturato. Poi è ancora Tiagande a trovare con facilità il fondo della retina, tenendo a lungo i Lions in scia. Ci pensa Milone a dare il +3 con un jumper dalla media a 3’ dalla fine del primo quarto. Mortarino con un gioco da tre punti e una zingarata in penetrazione allunga ancora, costringendo gli ospiti al timeout sul 20-14 in favore dei Lions. Il primo quarto si chiude sul 24-18 per i ragazzi di coach Comazzi.

Un tap in di Tiagande apre il secondo quarto, dall’altra parte risponde però Bazan con due triple pesantissime. A 7’ dall’intervallo il tabellone dice 26-25 per Collegno. Per un paio di minuti le squadre rispondono colpo su colpo, ci pensa ancora una volta Mortarino con un canestro e fallo a dare nuovamente il +5 ai Lions. Il solito Benzoni (29pt), dall’altra parte, riporta subito in scia i suoi grazie a un giro perfetto dalla lunetta e una tripla da distanza siderale. Si va all’intervallo sul 42-39 per gli ospiti.

Una tripla di Ferrari apre il terzo quarto, Collegno risponde ben presto con Tiagande dal pitturato. Gli ospiti però allungano con Benzoni che dispensa assist in tutti i modi. Su sponda Lions sono Porcella, Lo Buono e soprattutto Tiagande a tenere viva la partita. Un suo coast to coast riavvicina Collegno sul -2 a 3’ dalla penultima sirena. Borgomanero, a differenza dei biancorossi è efficientissima dalla lunetta, e con Benzoni si porta sul 65-60. Una bomba di Mortarino sulla sirena da quasi nove metri riavvicina Collegno sul -2.

Barzon e ancora una volta Mortarino firmano i primi punti delle rispettive squadre con due triple nei primi possessi dell’ultimo parziale. Tiagande dalla lunetta pareggia: a 8’ dalla fine è parità al PalaCollegno. L’esperto Benzoni ne trova subito due facili, ma Mortarino è incontenibile e mette un’altra tripla per il +1. Fracasso replica poco dopo ed è +4 Lions. Manco a dirlo è ancora una volta Benzoni a fare la differenza, trovando due triple pesantissime che valgono il pareggio a quota 86 a 46 secondi dalla fine. La chiude però Tiagande con due punti dal pitturato e un 1/2 dalla lunetta.

Vittoria importantissima per Collegno che si porta a quota 8 punti agganciando il centro della classifica. Prossimo appuntamento a Gallarate il 25 novembre alle 19.

Collegno Basket 89

Crt Group College Basketball 88

Collegno Basket: Bollito, Milone 4, Framarin 2, Elkazevic, Fracasso 8, Mortarino 37, Porcella 2, Lo Buono 2, Minasi ne, Diakhate, De Bartolomeo ne, Tiagande 34. All.re: Comazzi. Ass: Roselli, Agnelli.

Crt Group College Basketball: Trucchetti 7, Pettinaroli 6, Benzoni 29, Ferrari 15, Fedorenko ne, Zanetti 10, Bazan 17, Broggi 4, Barzon, Pillastrini. All.re: Di Cerbo. Ass: Villa.