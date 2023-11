La Bertram Derthona passa al PalaBigi

Vittoria di carattere e di squadra per la Bertram Dethona al PalaBigi contro la UNAHOTELS Reggio Emilia. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, condotto sempre dai padroni di casa di uno/due possessi, nel terzo quarto i Leoni si compattano in difesa e operano il sorpasso con le giocate di Radosevic e Daum. Nell’ultimo quarto, con lucidità e grinta, la Bertram chiude il match respingendo tutti i tentativi di rientro dei padroni di casa. Da segnalare 6 giocatori in doppia cifra tra le fila tortonesi: Dowe, Candi, Daum, Radosevic, Baldasso e Thomas.

Primo quarto di grande equilibrio al PalaBigi: dopo l'avvio di marca UNAHOTELS, la Bertram si adegua e trova ottime soluzioni offensive, impattando il match. A testimonianza del grande equilibrio in campo, il gap a favore di una delle due squadre non va mai oltrei due possessi. Al 10' il punteggio è di 25-24 . Dowe inaugura la seconda frazione prima del nuovo mini break reggiano suggellato dalle sue triple consecutive di Grant e Weber. Coach Ramondino richiama i Leoni in panchina e al rientro in campo Strautins e Daum guidano il contro break che riporta la perfetta parità (35-35). Nel finale arriva il nuovo allungo dei padroni di casa, con i canestri di Galloway, che chiude il primo tempo 41-37.

Al rientro dalla pausa lunga la Bertram si porta sul +1 con 5 punti consecutivi di Radosevic. Hervey e Faye riportano i compagni in vantaggio di 2 possessi, prima del nuovo break guidato ancora da Radosevic e Daum che vale il massimo vantaggio della Bertram (53-60 a 2’51’’). Nelle battute conclusive del quarto la UNAHOTELS prova a riavvicinarsi, ma è la tripla di Baldasso a chiudere il parziale sul 58-65.

Nell’ultima frazione la Bertram sale in cattedra in ambe due le metà campo e firma un parziale di 11-0 che la porta sul +18. I Leoni rimangono compatti e solidi per tutti i 10’ ricacciando indietro tutti i tentativi dei padroni di casa di riavvicinarsi e vincendo il match 77-90.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Questa è una vittoria importante per noi per la squadra che abbiamo affrontato. Reggio Emilia ha dimostrato, nelle partite sinora disputate, di mettere il talento dei proprio giocatori in un sistema in cui tutti sono coinvolti. Questa è stata la loro grande forza nella prima parte di stagione. Da parte nostra è da sottolineare la nostra capacità di giocare una pallacanestro discreta nella prima parte e di crescere nella gara, soprattutto in difesa. Credo che nel primo tempo la differenza è stata fatta dai punti che loro hanno fatto in contropiede e dai punti di Smith, Galloway e Weber alla fine dei possessi. Siamo migliorati in questo nella partita, mentre in attacco abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei quaranta minuti».

Così il Presidente Marco Picchi al termine della gara: «Sono orgoglioso della partita dei ragazzi perché credo che Reggio Emilia sia una grande squadra e vincere su questo campo non era per niente scontato. Ho due dediche: ai tanti tifosi di Tortona che ci hanno aiutato e ci hanno spinto. E al dottor Soldini e al suo staff perché sono stati giorni difficili, ho fatto suonare il suo telefono a ogni ora del giorno e della notte e questa vittoria è molto sua».

UNAHOTELS Reggio Emilia 77

Bertram Derthona 90

Parziali (25-24, 41-37, 58-65)

Reggio Emilia: Weber 4, Camara ne, Cipolla ne, Hervey 7, Galloway 22, Faye 4, Smith 15, Uglietti 6, Atkins 6,Vitali 6, Grant 5, Chillo 2. All. Priftis.

Derthona: Baldi ne, Dowe 12, Candi 12, Errica ne, Stra?tins 4, Baldasso 12, Severini 6, Basile ne, Daum 14, Weems 5, Thomas 10, Radoševi? 15. All. Ramondino.