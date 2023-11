Novipiù Monferrato Basket: troppo forte Cantù

Troppo forte questa Cantù per la Novipiù Monferrato Basket. Finisce 90-74 al PalaFitLine. Di certo non l’avversario più semplice da affrontare in questo momento. Solita ottima cornice di pubblico che sospinge i padroni di casa ad una vittoria sicuramente meritata. Miglior realizzatore rossoblu Pepper con 19 punti. Sabato prossimo si torna a Casale Monferrato con la sfida (ore 20.30) contro Urania Milano.

Coach Di Bella sceglie un inedito quintetto composto da Calzavara, Castellino, Pepper, Zucca e Martinoni. Pronti-via va in onda il Festival della Tripla. Zucca e Calzavara per i rossoblu. Hickey sempre da fuori aggancia sul 8-8. Martinoni si fa rispettare sotto le plance. Tripla di Bucarelli. Hickey sciatore da slalom gigante. 14-10 che costringe al timeout Monferrato. in campo Kelly e Fabi. Hickey è giocatore di tutt’altra categoria. Svantaggio che va in doppia cifra. Romano dalla lunetta, Fantoma sfruttando il tabellone. Gioco da tre punti per l’ala napoletana che di fatto chiude il primo quarto sul 26-19. La schiacciata in apertura di Nikolic carica il PalaFitLine. Si sblocca Pepper. Martinoni per il -5. L’asse Calzavara-Kelly porta frutti. Calzavara in sospensione. 29-27. Young di prepotenza. Coach Di Bella si affida molto alla panchina con continue modifiche all’assetto. In campo anche Pianegonda. Cantù riprende a segnare con regolarità. Novipiù spara a salve. Kelly non trova la via del canestro. Tripla di Burns. 40-27. Timeout Monferrato. Gancio di Martinoni. Cantù allunga. Fabi risponde a Nikolic. Si va 49-31 intervallo.

Tornati in campo Nikolic e Pepper si sfidano dalla linea dei tre punti. 54-34. Pepper, altri 5 punti consecutivi. -14. La penetrazione di Bucarelli e la tripla di Berdini ristabiliscono le distanze. 61-40. Primi punti di Kelly. Fantoma con determinazione. Il gap è ampio ma non manca il carattere. Si va all’ultima pausa sul 63-47. C’è anche Moraschini. Ultimo pezzo pregiato della collezione. Gioco da 3 punti. 68-49. Zucca da sotto, Fabi che segna da fuori. 70-54. Tripla di Kelly, -13. Burns e Hickey inchiodano la partita con un parziale di 7-0. Timeout. La partita di Cantù ormai è in discesa. Martinoni da una parte. Moraschini dall’altra. Due triple consecutive di Pepper. 85-65. Berdini da fuori, toccata quota 90 punti. Novipiù non molla fino alla fine. Martinoni e Kelly con il tabellone che alla fine dice 90-74.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Voglio fare i complimenti a Cantù. Ha fatto una partita solida, è riuscita a costruire un vantaggio e mantenerlo poi per tutta la partita. Noi siamo una squadra che deve pensare ad altre partite. Questo era un banco di prova principalmente per cercare di recuperare quei giocatori che hanno avuto dei problemi fisici nelle scorse settimane. L’altro giorno Kelly ha avuto un problemino alla mano. Anche se non ha nulla di rotto è ovvio che le capacità balistiche scendono. Ho avuto la possibilità questa sera di avere una rotazione completa. Il secondo tempo è stato abbastanza equilibrato. Credo fosse abbastanza impensabile venire qua a fare un altro tipo di partita. Peccato solamente aver subito questo gap nella prima fase e di non essere riusciti a rimanere aggrappati ancora per un po’».

Acqua S.Bernardo Cantù 90

Novipiù Monferrato Basket 74

Parziali (26-19, 23-12, 14-16, 27-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 19 (5/6, 2/3), Christian Burns 18 (6/9, 1/3), Anthony Hickey 15 (4/5, 1/4), Solomon Young 14 (3/5, 1/3), Nicola Berdini 9 (0/3, 3/6), Lorenzo Bucarelli 8 (4/8, 0/2), Riccardo Moraschini 7 (3/5, 0/2), Curtis Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/2, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 19 (2/5, 5/8), Niccolò Martinoni 15 (7/10, 0/2), C.J. Kelly 12 (3/8, 1/7), Andrea Calzavara 9 (2/5, 1/3), Dario Zucca 5 (1/3, 1/1), Raffaele Romano 5 (1/4, 0/2), Agustin Fabi 5 (1/3, 1/3), Tommaso Fantoma 4 (2/2, 0/1), Nicolò Castellino 0 (0/0, 0/2), Karl Markus Poom 0 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0).