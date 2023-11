Giaguari Torino: i risultati del weekend delle giovanili

La Under 21 ha incassato una vittoria a tavolino per la rinuncia all’ultimo momento da parte dei Blitz Ciriè, per cui si prepara allo scontro con i Duchi Ferrara del prossimo weekend con una inaspettata settimana di break.

Nel pomeriggio di sabato, la Under 15 ha ricominciato la marcia verso i playoff dopo la battuta d’arresto registrata domenica scorsa a Milano.

Opposti ai Frogs, i Giaguari hanno stentato un po’ in avvio, poi hanno sistemato un po’ la difesa, che forse era ancora traumatizzata dalla sconfitta della scorsa settimana, e nel secondo tempo hanno allungato in attacco serrando le fila e subendo poco o nulla.

Come sempre la parte del leone l’ha fatta Riccardo Brancaleoni, autore di sei touchdown, a cui si sono aggiunte le due segnature da parte di Mattia Papeo.

Da segnalare l’intercetto di Mattia Di Tommaso, il secondo stagionale, che ha fermato l’attacco dei Frogs in un momento cruciale del secondo quarto permettendo pi ai Giaguari di prendere un break importante per poi portarlo fino al termine dell’incontro.

A seguire, la Under 18 ha confermato la propria imbattibilità con un’altra grande prestazione della difesa che ha annichilito gli Skorpions Varese.

Un fumble recuperato, diversi sack, un intercetto riportato in end zone da Lazzaretto, sono solo alcuni acuti di una prestazione difensiva che ha dato il tono alla partita.

In attacco, con quasi tutto il primo tempo giocato con Tommaso Bono in cabina di regia per sostituire Tommaso Bairo che aveva preso un colpo, la palla si è mossa bene grazie anche alle corse di Francesco Papeo.

È proprio Papeo ad andare a segno per primo con una corsa da 1 yard, mentre nel secondo quarto Bono lancia un gioiello per Daniele Latorraca per la seconda segnatura da 19 yard.

Poi inizi alo show della difesa che, a cavallo dell’intervallo, prima bocca un punt con Andrea Liffredo ritornato poi in touchdown da Vincenzo Ippolito, poi, ad inizio terzo quarto, intercetta il quarterback avversario con Paolo Lazzaretto ridando palla al proprio attacco.

Ancora Papeo segna dalle quattro yard e a fine terzo quarto, dopo un secondo punt bloccato, Bairo trova Latorraca dalle 30 yard per il touchdown che manda la partita in running clock.

Nel quarto periodo Lazzaretto precede di nuovo il ricevitore avversario, ritornando l’ovale in end zone dalle 25 yard ed infine c’è ancora spazio per il field goal tentato da Balzo da 44 yard, che finisce largo a sinistra di un niente.

Domenica prossima arrivano i Seamen ed i Giaguari cercheranno di chiudere la regular season imbattuti.