Biella Rugby: ottima gara contro Rugby Monferrato

Dieci mete segnate e un finale di 69 a 25 ottenuto sul campo di casa, bastano a capitan Braga e compagni per farsi perdonare lo scivolone di domenica scorsa e recuperare la confidenza per affrontare il prossimo incontro, contro Rugby Milano a testa alta.

Ospiti di giornata alla Cittadella del Rugby, gli amici di Monferrato, squadra neopromossa che si era già fatta notare per l’abilità dimostrata nel mettere in difficoltà tutti gli avversari, soprattutto nella prima frazione. Con Biella non hanno fatto differenza e, a partire dal fischio d’inizio, ha aggredito i gialloverdi realizzando la prima meta, trasformata, al 4’. Biella reagisce e va per i pali alla prima occasione favorevole. Al 19’ la prima marcatura biellese, autore l’estremo Ghelli servito in finale dell’ottimo Gilligan, capace di individuare la giusta traiettoria, che aggiunge due punti trasformando. A Monferrato la possibilità di sorpassare al 22’ andando ai pali su fallo difensivo biellese: 10-11, poi è solo Biella Rugby show. Al 24’ Foglio Bonda buca la difesa, smista in favore di Vaccaro che conquista l’area di meta con un grubber e schiaccia. Al 30’ è il turno di Vezzoli che replica al 39’, questa volta al termine di un’azione statica. Mischia ai cinque metri e manifesta superiorità del pack di casa che si assicura il bonus mete. Gilligan trasforma il parziale di 31-18. Prima dello scadere, al 34’ Monferrato segna la seconda meta trasformata.

La quinta meta arriva al 46’ su intercetto di Mondin. Segue al 50’ la prima marcatura di Gilligan con Vaccaro che cerca di replicare il precedente calcio, ma conquistata l’area di meta ha una contesa con un avversario che lo marca stretto. La palla rotola, ma ci pensa il primo centro a schiacciare e trasformare il 43-18. Da manuale al 60’, maul avanzante gialloverde con il tallonatore Ledesma che si stacca e firma la settima realizzazione. Meta non trasformata, 48-18. Ancora Gilligan trova lo spazio sulla metà campo al 27’, prima di essere fermato nei ventidue smista su Perez che non sbaglia.

Al 31’ touche di Monferrato nei ventidue gialloverdi. Palla rubata e aperta fino a Ghelli che corre lungo la fascia dall’altra parte del campo. Conclude Nastaro e Gilligan trasforma il 62-18. Monferrato interrompe la serie positiva segnando al 35’, ma il finale è gialloverde con la brillante seconda marcatura di Ghilligan che trasforma e acquisisce di diritto il titolo di player of the match.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Monferrato all’inizio della partita è riuscito a metterci in difficoltà, noi potevamo fare meglio, evitare qualche errore di gestualità, ma siamo stati bravi a ritrovarci, a non perdere la testa e trovare molteplici soluzioni per bucare la difesa dei nostri avversari. La sconfitta di Noceto, che ci è bruciata davvero tanto, è servita per inculcare ai ragazzi il focus che bisogna continuare a giocare per ottanta minuti, qualsiasi cosa accada sul campo. Direi che oggi abbiamo dimostrato di averlo capito. Da allenatore dico che abbiamo tanti giocatori forti, che stanno migliorando. Oggi su tutti Gilligan che ha fatto cose impensabili».

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 19 novembre 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, VI Giornata

Biella Rugby 69

Rugby Monferrato 25

Parziale (31-18)

Marcatori: p.t. 4’ m. De Klerk tr. Muzzi (0-7); 9’ c.p. Gilligan (3-7); 19’ m. Ghelli tr. Gilligan (10-7); 22’ c.p. Muzzi (10-11); 24’ m. Vaccaro tr. Gilligan (17-11); 30’ m. Vezzoli tr. Gilligan (24-11); 34’ m. De Klerk tr. Muzzi (24-18); 39’ m. Vezzoli tr. Gilligan (31-18). s.t.: 6’ m. Mondin tr. Gilligan (38-18); 10’ m. Gilligan n.t. (43-18); 20’ m. Ledesma n.t. (48-18); 27’ m. Gilligan tr. Gilligan (55-18); 31’ m. Nastaro tr. Gilligan (62-18); 35’ m. Bertocco tr. Muzzi (62-25); 37’ m. Gilligan tr. Gilligan (69-25).

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro, Foglio Bonda (55’ Ongarello), Gilligan, Braga (cap.) (45’ Nastaro); Loro, Besso (64’ Della Ratta); Vezzoli (67’ J.B. Ledesma), Perez Caffe, Mondin; G. Loretti (64’ Panaro), Righi; L. Loretti (45’ Lipera), J.M. Ledesma (67’ Casiraghi), De Lise (61’ Panigoni). All. Benettin.

Rugby Monferrato: Giorgis; Parrino (61’ Barisone), En Naour, Dapavo, De Klerk; Muzzi, Truffa (68’ Luzi); De Beer (6’ Bertocco), Di Prima (61’ Shelqeti), Armanino (54’ Robella); Beccaris, Bettiol (cap.); Onulescu (41’ Carloni), Olivari (54’ Cullhaj), De Sarro (61’ Vicari). All. Marchiori.

Arbitro: Jacopo Ressi (Treviso)

AA1 Andrea Crigna (Ivrea) AA2 Valerio Ciaiolo (Torino)

Cartellini: -

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 9/11; Muzzi (Rugby Monferrato) 4/5

Note: Giornata soleggiata, 13° circa. Campo in buone condizioni. 350 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Rugby Monferrato 0

Player of the Match: Santiago Gilligan (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 6: Cus Milano - Rugby Noceto 17-6; Rugby Parma - Asd Rugby Milano 24-13; Rugby Calvisano – VII Rugby Torino 28-13; Parabiago – Cus Torino 23-20; Amatori & Union Milano – Amatori Alghero 19-15; Biella Rugby – Rugby Monferrato 69-25.

Classifica: Cus Torino Rugby e Asd Rugby Milano punti 23; Biella Rugby 22; VII Rugby Torino 20; Cus Milano 19; Rugby Calvisano e Rugby Noceto 18; Rugby Parabiago 15; Amatori & Union Rugby Milano 5; Rugby Parma e Monferrato Rugby 4; Amatori Alghero 2.