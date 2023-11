Eurogymnica: altri due titoli italiani e un bronzo

Eurogymnica ha altre due campionesse italiane tra le sue fila.

Si chiamano Eglissa Lika e Alessia Pala e hanno conquistato il titolo italiano lo scorso weekend a Campobasso, durante i Campionati italiani di Specialità Gold, rispettivamente con le clavette e con la palla, nelle competizioni riservate alle Junior di seconda fascia.

Nella manifestazione organizzata dallo Sporting Bovianum, sono riuscite a sbaragliare la concorrenza, numerosissima ed agguerrita e a rendere indimenticabile la trasferta del club presieduto da Luca Nurchi, portando a 46 il numero di titoli nazionali vinti da quando l'associazione è nata, nell' ormai lontano 1987.

Alessia, scesa in pedana da campionessa italiana in carica, in virtù del titolo conquistato esattamente un anno fa a Catania, questa volta aveva una sola chance da giocarsi, avendo mancato la qualificazione nazionale con il suo secondo attrezzo, il cerchio.

Il nuovo regolamento, variato dopo alcuni anni, prevedeva quest'anno una fase finale a 20 ginnaste e non più a 30 come accaduto fino al 2022. Inoltre, In questa ultima edizione è stata abolita la finale tra le migliori otto qualificate nelle eliminatorie. Quindi, un tutte contro tutte oneshot, senza possibilità di centellinare le energie o elaborare particolari strategie.

Ebbene, nonostante tutto ciò, la Pala è stata abilissima a sfruttare al massimo quell'unica opportunità e scesa in pedana proprio a metà dell'ordine di passaggio, come decima, si è regalata la miglior prestazione dell'anno con la palla , piazzandosi in testa con il punteggio di 26,150, l'unico oltre i 26, e lì è rimasta fino alla conclusione della gara.

Non era facile, perché la responsabilità di scendere nell'agone come campionessa in carica aumenta ancora il carico psicologico. Brava l' Egirl a restare molto concentrata e brava la sua allenatrice, Tiziana Colognese, che l'ha accompagnata e sostenuta.

Se il titolo italiano del 2022, proprio al debutto nel settore Gold della mappanese poteva sembrare casuale, la conferma a dodici mesi di distanza, a questo punto, ne fa una piacevole certezza.

Ma quella di Alessia non è stata l'unica medaglia d'oro appesa al collo delle EGirls impegnate nella trasferta molisana.

Sul gradino più alto del podio ci è finita anche Eglissa Lika.

La Lika aveva superato la fase interregionale conquistando l'accesso ai nazionali con due attrezzi, il cerchio e le clavette.

A Campobasso ha fatto il suo esordio proprio col cerchio finendo quarta nonostante la buona prestazione. Per nulla affranta, la volpianese è tornata in pedana un'ora dopo dando al meglio di se stessa con le clavette, attrezzo che le aveva regalato l'oro in zona tecnica.

Inutile negare che ginnasta e staff tecnico riponessero particolari speranze in questo esercizio e che nell'aria ci fosse l'elettricità giusta, quell'energia che lascia presagire l'impresa.

In un campionato italiano di questo tipo però è sempre difficile farsi un'idea preventiva dei valori in campo, visto che le atlete si incontrano per la prima volta.

Questa volta i presagi si sono rivelati azzeccati e la Lika, brava a ripetere lo standard ormai abituale, ha conquistato la leadership con un esercizio perfetto che le è valso il punteggio di 26,600. Una grande gioia, la prima della sua carriera da individualista che ha avuto una svolta a partire dal 2023, al secondo anno con la maglia di Eurogymnica.

Un'annata da ricordare sia per Alessia che per Eglissa che prima di questi titoli da individualiste avevano già vinto un quello italiano di Insieme Giovanile, prestigiosissimo alloro di squadra, nella primavera scorsa a Folgaria, in Trentino.