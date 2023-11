A Livorno è impresa della Fulgor, battuta la Pielle

Capolavoro della Paffoni Fulgor Basket che, al Pala Macchia di Livorno scappa, si fa recuperare e nel finale trova il guizzo vincente concludendo il match sul 74 a 76.

La partita è all’insegna dell’equilibrio in avvio. Per la Fulgor Fazioli e Balanzoni tracciano la via, Solaroli ci mette energia, mentre Torgano e Baldassarre iniziano a trovare ritmo in quella che sarà una delle migliori partite della loro positiva stagione. Con la tripla di Coltro e la marcatura di Solaroli si arriva addirittura al +10 di fine primo quarto, vantaggio ulteriormente dilatato dal canestro di Baldassarre.

Qui, però, Livorno comincia una lunga e inesorabile rimonta: sul -7 raggiunto dai biancocelesti di casa arriva il timeout di coach Ducarello, ma la Paffoni è ancorata a quota 37, prima che un canestro di Fazioli muova lo score. La tripla di Rubbini vale il +1 Pielle e per il successivo minuto e mezzo non si segna. Alla pausa lunga è vantaggio Livorno.

Nel secondo tempo i padroni di casa sembrano poter mettere le mani sulla partita: 6-0, Pala Macchia infuocato, ma ci pensa Fazioli con la tripla del nuovo -4 Paffoni. Balanzoni e compagni hanno questo grande merito: resistere alle sfuriate offensive dei ragazzi di coach Cardani e rimanere in scia, pronti al tutto per tutto. Così sarà: la Pielle ci prova, ma la Paffoni è attaccata al match e si entra negli ultimi 10’ con le squadre separate da appena due possessi. Nell’ultimo quarto si scatenano i tiratori della Fulgor: Kosic, Coltro e Baldassarre segnano da oltre l’arco per il +1. Livorno rimette il naso davanti, ma ancora dai 6.75 ci pensa lo specialista Torgano ad aprire il fuoco e pareggiare sul 70 a 70. Partita vibrante. Bala segna, Patrick segna e poi è ancora Balanzoni a dover chiudere la contesa: lui – in lunetta, in quel frangente di gioco che poco gli è caro. Segna il primo (+2), segna il secondo (+3) con sei secondi da giocare. Chiarini prova la giocata nella roulette dei tiri liberi, ma è la Paffoni a vincere 74 a 76.

Sabato la possibilità di allungare la striscia: a Gravellona, alle ore 21:00, arriva Salerno! Vogliamo cavalcare questo entusiasmo. Vogliamo premiare i ragazzi per la reazione avuta dopo la difficile partenza in campionato. Insieme, per un altro sold out.

«Innanzitutto faccio i complimenti a Pielle per la partita e per il clima qui al Pala Macchia – le parole nel post partita di coach Ducarello. Dopodiché faccio i complimenti alla mia squadra, ci ha messo attributi e cuore, qui su un campo difficile. Ci sono state prestazioni individuali importanti, cito quella di Torgano, ma tutti sono stati incisivi. Abbiamo patito in avvio le situazioni di pick and roll con Pagani e poi il talento di Lo Biondo, ma siamo stati capaci di girare la forza d’inerzia a nostro favore. Mi piace il fatto che stiamo crescendo come squadra, anche quando sbagliamo siamo compatti, provando a rimediare all’errore».

Caffè Toscano Pielle Livorno 74

Paffoni Fulgor Omegna 76

Parziali (17-27, 24-13, 17-14, 16-22)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Giordano Pagani 18 (9/12, 0/0), Mateo Chiarini 15 (4/11, 2/4), Andrea Lo biondo 15 (1/3, 3/5), Baye modou Diouf 9 (4/5, 0/0), Michele Rubbini 8 (1/4, 2/4), Matteo Laganà 6 (0/0, 1/5), Luca Campori 3 (0/1, 1/2), Massimiliano Ferraro 0 (0/1, 0/1), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0), Federico Gamba 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Torgano 17 (1/3, 5/6), Patrick Baldassare 14 (3/5, 2/5), Filippo Fazioli 12 (3/6, 2/3), Jacopo Balanzoni 12 (4/10, 0/1), Zan Kosic 9 (0/1, 2/3), Manuele Solaroli 6 (2/5, 0/3), Mattia Coltro 6 (0/2, 2/3), Andrea Picarelli 0 (0/1, 0/2), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)