MTS Ser, finalmente una vittoria convincente

Finalmente una vittoria convincente delle tigri santenesi fra le mura di casa del PalaSer. Destefanis e compagne ospitano la formazione del Venegono formazione diretta concorrente di metà classifica, con questi tre punti l'Mts Ser si porta all'ottavo posto ad un solo punto di distanza proprio dal Venegono.

Partite con il freno a mano tirato le tigri santenesi mettono in campo una buona prestazione ordinata e nel momento in cui lasciano andare il braccio si vede in campo una squadra compatta. Da sottolineare che nel secondo set recuperano un parziale di 5 punti rincorrendo le avversarie per la maggior parte della frazione per poi raggiungerle sul finale e conquistandola ai vantaggi. Nel terzo set invece riescono a mantenere il vantaggio dalle avversarie fino alla fine del set. Coach Bellagotti inizia questa sfida schierando Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis centrali, Busso e Caretto in banda, Ferrua libero.

Set assolutamente equilibrato con entrambe le formazioni che non si risparmiano in nulla. Poche le occasioni per entrambe le squadre di prendere il largo con continui inseguimenti, sul lato santenese Rolle distribuisce bene il gioco per le sue attaccanti con una Nardoianni che attacca forte nel campo avversario. Sul 22 pari ci pensa però Scapati a mettere a terra da posto 3 e un attacco in fast a mettere a segno il 23° e il 24° punto. Infine Caretto dalla seconda linea attacca forte e mette a segno il 25° punto.

Nel secondo set le padrone di casa partono un po' in difficoltà sopratutto in difesa e lasciano che le avversarie prendano punti fino ad arrivare ad un parziale di + 7 ( 7-14), quando coach Bellagotti è costretto a chiamare il secondo time out per cercare di riordinare idee e gioco, e sembra funzionare. Le tigri santenesi infatti punto dopo punto recuperano lo svantaggio e sul 19-22 a favore del Venegono iniziano la loro riscossa. Con una attacco di Nardoianni, uno di capitan Destefanis e un errore in attacco delle ospiti si arriva dal 22 pari.

Da qui inizia la solita "danza dei vantaggi", le tigri santenesi non lasciano scappare nulla in difesa e sul 25 pari prima con un attacco di Scapati in primo tempo e poi un errore del Venegono in attacco il set se lo aggiudicano le padrone di casa, per 27-25.

Nel terzo e decisivo set parte ancora una volta in parità fino al primo turno al servizio di Caretto quando si iniziano a prendere le distanze (10-7). Il Venegono mette in campo tutta la "difesa" possibile recuperando palloni quasi impossibili, mettendo a dura prova la pazienza delle tigri santenesi e recuperando e portandosi a ridosso di un punto dalle padrone di casa (17-16) Il Venegono però non hanno fa i conti con la scatenatissima Nardoianni che particolarmente ispirata porta la sua formazione sul 22-18. Infatti è ancora lei a mettere a terra il 24° punto e Scapati con un fast mette il sigillo definitivo alla partita per 25-22.

Nella prossima partita Destefanis e compagne saranno in trasferta per la prima volta in Liguria contro la formazione di Albissola che perde per 3-2 contro l'Alessandria.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - 7^ GIORNATA

MTS SER SANTENA 3

PUSTERLA 1880 VENEGONO 0

Parziali: 25-23 27-25 25-22

Mts Ser Santena: Nardoianni 19, Scapati 16. Destefanis 9, Busso 7, Caretto 6, Rolle 2, Cassarino 1, Zapryanova, Bertotto, Schiavon, Saccinto, Pertusio

Liberi: Ferrua, Sandrone

Allenatori: Bellagotti, Scomazzon

Team Manager: Cannizzaro