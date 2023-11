Club76, i risultati del fine settimana

Altro intenso fine settimana in campo per il Club76.

A cominciare dalla vittoria in casa di sabato delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno chiuso 3-1 contro Trento.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 3-0 in casa contro Caselle. Una partita mai in discussione giocata molto bene in difesa, che ha visto anche ottime percentuali in attacco per le biancoblù. Migliore in campo il capitano Aliotta. Sabato prossimo la trasferta contro Savigliano.

Weekend in positivo anche in B2 per MTS Santena, che vince contro Pusterno 1880 Venegono per 3-0. Buona prestazione e risultato importante delle Tigri di Santena che lottano e tengono spesso il gioco in mano contro una formazione che le precedeva in classifica. Prossima settimana si gioca di domenica ad Albisola.

Il Club76 Playasti in U18 ha vinto 1-3 contro Volley Roero. Una vittoria per la U18 ma ancora troppi errori. Il terzo set, giocato con attenzione e grinta, dimostra quale possa essere il livello della squadra.

Weekend di ombre per la Serie D. Rasero Teloni Playasti Club76 inciampa e perde 3-0 affrontando Ve.la. Tempocasa Leini.

L’U14 Gold ha vinto contro Canelli 0-3. Primi due set in buona conduzione di gioco e terzo set con rimonta finale. Da limare qualche errore di troppo.

TUTTI I RISULTATI

Venerdi? 17 novembre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: VolleySaluzzo Expert-Chiale vs Club76 Playasti 0-3

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley vs GS Pino Azzurra 2-3

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: King Rose Volley Rosta vs Club76 Fenera Chieri Silver 3-0

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri '76 vs PVL Cerealterra Blu 3-0 Sabato 18 novembre

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs RS Volley Racconigi 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Ve.la. Tempocasa Leini vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: PVB Bosca Canelli 14 vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: L'Alba volley Junior vs Club76 Playasti 2011 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 PlayAsti provinciale vs VolleySaluzzo Farmacia S. Martino 0-3

Domenica 19 novembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Volley Pirates Gavi Novi vs Club76 PlayAsti 3-1

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: Volley Roero vs Club76 Playasti 1-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Labtravel Honda Cuneo 3-0

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: P.G.S. El Gall 2010 vs Club76 Playasti 3-1

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Club76 GS Pino Blu vs Unionvolley Pinerolo 2009 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Club76 Fenera Chieri vs Volley Villafranca 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: AF Volley vs Club76 Chieri GS Pino 3-0

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri76 vs PT Granata 3-0

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Ve.La Volley Arancio vs Club76 Fenera Chieri 1-3

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera Chieri vs Pianeta Volley MTV Gialla 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: PVB Bosca Canelli 13 vs Club76 PlayastiGold 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2012 vs ASD Santa Margherita 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: L'Alba Volley Junior vs Club76 Playasti provinciale 0-3