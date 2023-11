Sporting Club Pinerolo: il recap del fine settimana

Partite molto accese e combattute per i ragazzi dell’ U19 che, nella giornata di Mercoledì 15 Novembre, vincono contro Hockey Como 5-4, mentre Domenica 19 Novembre, contro Brixen/Wipptal , perdono 6-1. Con quest’ultima partita in trasferta, inizia la parte di campionato giocato in casa. Saranno ben nove le partite da disputare qui a Pinerolo, con inizio Domenica 26 Novembre ore 15:00 .

Alcuni di questi ragazzi si sono visti impegnati, anche, per le altre due partite della categoria U16 , e nemmeno qui si arrendono ai loro avversari. Due vittorie su due! Martedì 14 Novembre contro Hc Milano Devils vinta 5-1 e Sabato 18 Novembre, contro Alps Ice Academy, vinta 3-2. Con queste due vittorie i ragazzi di Pinerolo si piazzano terzi in classifica, nella prima fase del campionato per il girone A, questo permette a loro di ottenere il passaggio diretto alla seconda fase: nel Master Round. Prima partita Sabato 25 Novembre Pinerolo (orario da definire)!

Fine settimana impegnato anche per i giovanissimi Storm, che nella giornata di Sabato 18 Novembre, Pinerolo porta in campo ben due formazioni per il raggruppamento U12 tenutosi in casa. Non di meno, Domenica 19, scendono in campo i più giovani delle società piemontesi, U8, con formazioni a maglie miste, per il loro secondo appuntamento stagionale! Tanto soddisfazioni e divertimento per i nostri piccoli!