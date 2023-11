Agli Igor Volley, i risultati della settimana

U14 Eccellenza territoriale e U16 territoriale: quattro partite in una settimana!

Settimana più che intensa per le Igorine di Mattia Rossi! Si sono infatti giocate tre partite in U16 territoriale e una in U14 Eccellenza territoriale. Risultati? Quattro vittorie! In U16 ci sono stati un 3-0 (25-10; 25-17; 25-13) con San Giuseppe Trecate, uno 0-3 (17-25; 4-25; 16-25) ad Alessandria e un tie break con il sorriso a Novi 2-3 (23-25; 25-15; 25-20; 19-25; 11-15). In U14 (in foto) vittoria 3-0 (25-12; 25-7; 25-8) con Alessandria. “Sono molto soddisfatto! Quattro partite in una settimana che hanno permesso di dare spazio di gioco a tutte le ragazze a disposizione, - dice l’allenatore - abbiamo organizzato inserendo alcune ragazze da u13 e u14 terr che ci hanno supportato molto bene in tutti i campionati. Ho visto alcuni cambiamenti molto positivi di alcuni gesti tecnici e alcune situazioni dentro e fuori dal campo! Ciò ci da una grande carica per affrontare gli allenamenti della prossima settimana a testa bassa e con tanta attenzione”. Sabato 25 e domenica 26 si gioca in casa, rispettivamente in U16 alle 15 contro San Rocco, in U14 alle 15 contro Ovada.

U14 territoriale, battaglia a Lessona

Sconfitta per le Igorine di Andrea Garagiola in U14 territoriale a casa di Lessona, finale (25-16; 25-16; 25-23). “È stata una partita combattuta, ovviamente con alti e bassi ma son contento che le ragazze abbiano lottato fino alla fine. Ora pensiamo alla prossima sfida di martedì” dice l’allenatore. Si gioca in fatti domani a casa di Team Volley Novara alle 19.30.

D/U16 regionale: una vittoria per le Igorine

Continua il cammino delle ragazze di Valeria Alberti. In serie D è arrivata una sconfitta 1-3 (25-21; 16-25; 10-25; 16-25) contro la capolista Valenza: le Igorine hanno giocato un buonissimo primo set, provando a lottare anche negli altri trovandosi di fronte tanta esperienza. In U16 regionale invece una bella vittoria contro Lilliput 0-3 (17-25; 23-25; 10-25) come prima gara del girone di ritorno: “Abbiamo iniziato bene il ritorno, - dice l’allenatrice - abbiamo faticato un po’ nel secondo set ma ce lo siamo conquistato all’ultimo e sono tre punti importanti”. Prossimi appuntamenti in D alle 21 sabato 25 a casa di Issa Novara, in U16 sfida con Collegno domenica 26 alle 11 in casa.

Prima divisione, vittoria contro Virtus Biella

Bel risultato per le Igorine di Lele Cappato in Prima divisione: 1-3 (14-25; 25-21; 19-25; 14-25) a casa di Biella. “Secondo set a parte, dove non abbiamo avuto la pazienza necessaria e ci siamo fatte prendere dalla frenesia di dover chiudere immediatamente gli scambi, devo dire che abbiamo giocato una partita seria, dove si son visti per lunghi tratti ciò che vediamo anche in allenamento. Devo fare un plauso alle ragazze che a inizio terzo set, sotto 7-0, hanno saputo trovare la forza per rimontare sino al 8-10. Quello è stato senza dubbio il momento della svolta ed un tassello fondamentale del nostro percorso”. Prossimo appuntamento domenica 26 alle 18 in casa con Tollegno.

U18, nuova vittoria casalinga

Continua a gonfie vele il percorso di Barbara Medici nel campionato giovanile: vittoria casalinga contro Pavic 3-0 (25-12; 25-8; 25-19).Prossima partita ad Arona domenica 26 alle 20.