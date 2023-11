Cuneoginnastica si prepara ad organizzare le Finali Nazionali Gold di Ginnastica Artistica Femminile

Una competizione avvincente, che saprà emozionare e coinvolgere tutto il pubblico cuneese che potrà sostenere da vicino anche le giovani atlete di casa. Infatti, nella giornata di ieri a Civitavecchia, in occasione della competizione valida come ripescaggio nazionale, tutte le ginnaste della Cuneoginnastica hanno centrato l’obiettivo finale, qualificandosi per la finalissima dell’1-2-3 dicembre nel “palazzetto di casa”.

Obiettivo raggiunto dunque per il quintetto che - da oltre un anno - lavorava per qualificarsi a questa gara, per la quale la qualifica si ottiene in una gara sola, senza margine di errore e con una concorrenza sempre molto agguerrita.

Ad impreziosire questo prestigioso appuntamento, saranno poi due premi speciali, dedicati a due grandissime professioniste del settore, mancate prematuramente, che il Comitato Organizzatore ha voluto ricordare con affetto: il TROFEO ELEGANZA PATRIZIA SIGNOR (categoria junior) ed il TROFEO ELEGANZA DORA CORTIGIANI (categoria senior) assegnati alle migliori due ginnaste che si distingueranno per eleganza al corpo libero.

La kermesse che andrà in scena al Palazzetto dello sport di Cuneo sarà un appuntamento ricco di sorprese e sarà una triplice occasione di festa per la Società sportiva cuneese che, non solo festeggerà il suo 50° anniversario dalla fondazione e il suo debutto nell’organizzazione di un Campionato di Ginnastica Artistica di caratura nazionale, ma lo potrà fare anche tifando e supportando le proprie giovani atlete di casa.

PROGRAMMA GARE

L’inizio delle gare è previsto per venerdi pomeriggio dalle ore 15,30 con la categoria senior 2. Il sabato sarà invece riservato alle categorie junior 1, 2, 3 e senior 1 che gareggeranno durante tutta la giornata contemporaneamente, grazie al doppio campo gara allestito da Geogym.

Inoltre nella stessa giornata, al termine di ogni categoria, saranno assegnati tutti i titoli del concorso generale nelle rispettive categorie.

La domenica mattina le competizioni saranno riservate alle migliori 8 ginnaste specialiste agli attrezzi e verranno assegnati i titoli nazionali di specialità nelle singole discipline: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Le prime atlete di casa, Lucrezia (categoria senior 1), Asia e Sara (categoria junior 1) varcheranno il campo gara sabato mattina con inizio alle ore 9,30, mentre Anna (categoria junior 3) e Sofia (categoria junior 2) saranno impegnate nella stessa giornata alle ore 14,30.

BIGLIETTI

E’ possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale della società Cuneoginnastica

Intero: € 10,50 - Ridotto: € 7,50

Per ulteriori informazioni: Cuneoginnastica