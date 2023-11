BEA Chieri rialza la testa, battuta Novara

Ospiti dell’ostica Basket College Novara, i Leopardi riescono a ritrovare i due punti grazie a una prova corale molto positiva. Primo tempo a due facce, con la decina iniziale che viene controllata dai Leopardi, mentre nel secondo quarto Novara riesce ad avvicinarsi. Nella ripresa, un terzo quarto molto positivo degli Arancioni consente di gestire il finale di partita con più sicurezza e tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive delle scorse giornate.

LA GARA

Alla palla a due coach Conti, sempre orfano dei lungodegenti Drame, De Mita e Mosca, si affida all’inedito quintetto composto da D’Arrigo, Corrado, Agbogan, Ruà e Stella, mentre coach Tarlao risponde con Vinciguerra, Giromini, Giacomelli, Hyka, Osasuyi.

Primo periodo a favore dei Leopardi, che entrano molto bene in partita applicando bene il piano partita. Dopo un inizio equilibrato infatti, i chieresi riescono a prendere un piccolo vantaggio guidati dal solito Corrado, ancora miglior realizzatore degli arancioni con i suoi 17 punti. Nella seconda decina, l’attacco di BEA cala di ritmo. Novara è brava ad approfittarne e riesce a ritornare a contatto, arrivando alla pausa lunga con una sola lunghezza di svantaggio.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, i Leopardi rifanno vedere la loro miglior faccia: grande intensità in difesa ed un attacco che con qualità coinvolge tutti i suoi interpreti, con ancora Corrado e un sempre più a pieno regime Agbogan che colpiscono da lontano. Saranno 6 i canestri da 3 punti per la coppia di guardie di coach Conti. Novara cerca di riaccendersi nell’ultima decina dopo essere scivolata oltre la doppia cifra di svantaggio. La zona schierata dai chieresi da i suoi frutti, con BEA che è brava a gestire le ultime sfuriate novaresi e ritrovare un importante successo dopo le sconfitte rimediate con le corazzate Biella e Ciriè. Finisce 64 a 69, dopo un ultimo minuto al cardiopalma.

IL COMMENTO

«Abbiamo avuto a tratti alcune fiammate importanti a inizio partita e nel terzo quarto, ritrovando la brillantezza che abbiamo avuto nelle prime gare di stagione – commenta coach Francesco Conti – Poi abbiamo avuto dei cali fisiologici, in cui Novara è stata brava ad approfittarne e tenersi agganciata alla partita. È una vittoria importante, con buoni segnali da parte di tutti i ragazzi. Stiamo recuperando Allen che per noi è un giocatore fondamentale, possiamo approcciare questo ultimo tratto di girone di andata con l’entusiasmo giusto a partire dalla sfida casalinga di domenica prossima con Rivarolo».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Come anticipato da coach Conti, i Leopardi saranno impegnati questa domenica quando ritorneranno tra le mura amiche del PalaGialdo. L’avversario sarà USAC Basket Rivarolo, con la palla a due prevista per le 18:30.

BASKET COLLEGE NOVARA 64

BEA CHIERI 69

Parziali (16-23, 33-34, 50-58)

NOVARA: Nicolini 22, Vinciguerra 15, Giromini 11, Osasuyi 8, Pagani 4, Sassi 2, Brustia 2, Giacomelli, Caligaris F., Hyka, Caligaris M., Fajiri. All. Tarlao.

CHIERI: Corrado 17, Ruà 15, Agbogan 12, Stella 11, D’Arrigo 6, Stiffi 5, Moris 3, Bianco, Quagliotto, Origlia. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.