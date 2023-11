GranTorino Basketball Draft: la vittoria con Omegna significa Fase Top

Un grande risultato per giocatori e staff. Adesso si comincia a fare sul serio!

Il commento di coach Stefano Comazzi: «Era il primo obiettivo che ci eravamo dati fin da agosto. Sono contento per i ragazzi: il duro lavoro in palestra di ogni giorno li ha ripagati. Adesso ci tuffiamo nella seconda fase, nell’attesa di avere tra le mani il calendario ufficiale. Sarà importante affrontare ogni partita con il giusto spirito. Di sicuro troveremo squadre di altissimo livello e proprio per questo motivo saranno partite utilissime per la crescita dei giocatori».