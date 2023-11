FISI-AOC - In attesa della Coppa Europa Maschile: Slalom FIS a Pass Thurn in Austria

Gli atleti di casa hanno dominato la gara: primo Fabio Walch dello Ski Klub Schwaz con il tempo totale di 1’,24”,59/100 e con distacchi rispettivamente di 13/100 e di 52/100 sui connazionali Ralph Seidler della Wintersportverein Schladming e Jakob Eisner della Sport Union Klagenfurt. Buon quarto posto per il ventenne carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di 71/100 dal vincitore, mentre il poliziotto padovano Stefano Pizzato si è classificato sesto.

La stagione delle gare FIS in Italia si è invece aperta con un Gigante sulle nevi di Solda all’Ortles. In campo maschile ha vinto il ventiseienne poliziotto bolognese Giulio Zuccarini, che ha chiuso le due manche in 1’,38”,93/100, staccando di 18/100 lo svedese Fabian Ax Swartz dell’IFK Lidingö Slalomklubb e di 30/100 il carabiniere parmense Tommaso Saccardi.

Undicesimo posto per il cuneese Corrado Barbera, che quest’anno si dividerà tra Coppa Europa e Coppa del Mondo: l’atleta del Centro Sportivo Esercito ha chiuso ad 1”,57/100 dal vincitore, mentre il finanziare cesanese Leonardo Rigamonti si è classificato sedicesimo. La gara femminile è stata vinta dalla poliziotta gardenese Vivien Insam con il tempo totale di 1’,44”,20/100, con la carabiniera valdostana Sophie Mathiou seconda a 4/100 e la finanziera mantovana Francesca Fanti terza a 51/100. Quinta piazza a 93/100 per la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, sesta a 94/100 per la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, tredicesima per la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, ventunesima per l’altra valsesiana Maria Sole Antonini (Sansicario Cesana), ventiquattresima per la veterana genovese Chiara Teroni (Equipe Pragelato).

La Coppa Europa femminile partirà nella località vallesana di Zinal il 5 e 6 dicembre, ma la squadra azzurra dedicata al circuito continentale farà un test tra le porte larghe nelle gare FIS di Arosa di mercoledì 22 e giovedì 23 novembre. Il responsabile tecnico, il saluzzese-frabosano Paolo Deflorian, ha convocato tra le altre Emilia Mondinelli e Matilde Lorenzi.

Tempo di rifinitura della preparazione estiva-autunnale invece per le atlete e gli atleti della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali e per le aggregate e gli aggregati. Per il raduno dedicato alle discipline veloci, in programma sino a venerdì 24 novembre a Cervinia, l’allenatore della squadra femminile Alberto Platinetti e il responsabile dello sci alpino per il Comitato, Oriano Rigamonti hanno convocato Rebecca Frigiolini, Giulia Casetta, Sofia Mattio, Margherita Cecere, Maria Toja, Alice Paltrinieri, Matilde Casse e Sara Dotta. La compagine maschile, allenata da Ruggero Barbera, comprende, tra effettivi e aggregati, 16 atleti: Leonardo Clivio, Nicolò Nosenzo, Edoardo Simonelli, Pietro Mazzoleni, Tomas Deambrogio, Matteo Vottero, Pietro Tranchina, Matteo Andreis, Girolamo Giove, Carlo Zampieri, Gilberto Bernardi, Simone Moschini, Pietro Casartelli, Federico Massimilla, Giacomo Rej e Lorenzo Cuzzupè.

I risultati dello Slalom FIS di Pass Thurn e del Gigante FIS di Solda:

Pass Thurn - Slalom Maschile

Solda - Slalom Gigante Maschile

Solda - Slalom Gigante Femminile