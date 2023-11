Akiyama Settimo primo a Leinì nel Grand Prix del Piemonte

Akiyama, Esercito e Pro Recco sono salite, nell’ordine, sul podio delle società femminili del Grand Prix del Piemonte che si è concluso poco fa nel PalaMaggiore a Leinì, mentre Akiyama Accademia Torino e Carabinieri hanno occupato le prime tre piazze del podio nella premiazione delle società maschili.

«Gara spettacolare, filata via liscia senza intoppi -ha detto Roberto Borgis, responsabile del judo piemontese- che ha visto atleti di alto profilo e italiani e stranieri confrontarsi per la conquista del podio. Molte le presenze delle autorità politiche locali e in particolare il Sindaco di Leinì e l’Assessore allo Sport presenti all’apertura e nei vari momenti delle premiazioni. Un grazie anche alla Regione Piemonte che ha inserito il GP Internazionale del Piemonte fra i grandi eventi del 2023; il tutto a testimoniare l'attenzione del territorio verso gli eventi sportivi della Fijlkam».

I risultati completi