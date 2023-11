Pietro Battaglia in Eurolega: il grande salto prestigioso da Alba all’Europa!

Ho il piacere di comunicare che sono entrato ufficialmente in Euroleague Basketball!

Da content creator ed ufficio stampa per società sportive, passando per anni da tuttofare nel settore comunicazione dei club (soprattutto di pallacanestro, la mia grande passione), sono orgoglioso nel comunicarvi questo importante traguardo.

L’ente organizzatore della più importante competizione cestistica d’Europa, l’Eurolega appunto, mi ha accolto da ottobre per iniziare una nuova avventura nell’ufficio Branding e Marketing. Così, dopo aver collezionato numerose esperienze sul territorio piemontese, dalle più prestigiose sulla ribalta nazionale con Olimpo Basket Alba e Novipiu Campus Piemonte in Serie B e con la Reale Mutua Basket Torino in A2, passando per altre numerose esperienze locali come la pallapugno di Serie A e non solo, è giunta l’ora di un grande salto ancora più in alto.

Nell’estate è arrivata questa opportunità, e non mi sembra vero di poter lavorare al vertice del basket continentale!

Gli uffici di Euroleague si trovano a Barcellona e mi sono trasferito qui lasciando per il momento l’Italia e sono entusiasta di avere questa opportunità!

Sono il terzo italiano in tutta la Compagnia e spero di poter rappresentare in piccolo il mio paese e di portare un pizzico dello spirito e dell’amore per lo sport che ha il territorio albese, delle Langhe, del Roero ed in generale del Piemonte! Ad ogni modo, nel frattempo, continuerò a collaborare con le società sportive di basket dell’albese (Olimpo, Novipiù Campus, Twin Towns e non solo).

Spero di tornare cresciuto come persona e come professionista, anzi ne sono certo, e non vedo l’ora di poter incontrare di nuovo presto gli amici e colleghi appassionati di basket e dello sport: a presto!