BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Nell'ultima settimana del Settore Giovanile dei Leopardi, l'U17 Eccellenza torna alla vittoria e supera Pallacanestro Moncalieri, con un finale in crescendo. Doppia vittoria per l'U15 Silver, che supera BC Gators nel turno infrasettimanale e poi Franzin Val Noce.

Terzo successo consecutivo per l'U13 Femminile, che continua il percorso netto anche contro Pallacanestro Saluzzo, e ancora una vittoria anche per i Top Junior in trasferta con la Polisportiva Venaria. Vincono l'U13 Gold contro Pallacanestro Farigliano, l'U14 Gold con Lettera 22, l'U14 Uisp con Don Bosco Crocetta, gli Allievi con Pallacanestro Trino e i Ragazzi con Basket Castellamonte.

L'U15 Eccellenza se la gioca fino alla fine con BC Gators, ma cede i due punti in trasferta. Prima sconfitta stagionale per l'U19 Silver, impegnata con Pallacanestro Ginnastica, e sfuma di un punto il successo dell'U17 Gold con Novipiù Campus Piemonte.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI 62

PALLACANESTRO MONCALIERI 54

Parziali: 17-15, 34-26, 45-39

CHIERI: Marrese 10, Viggiano 16, Quagliotto 19, Bechis 4, Minetti, Guardalben, Altina, Origlia 9, Monaco, Pisciuneri 4. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

MONCALIERI: Bosio 4, Lachello 9, Panata 1, Dabbene 1, Stuerdo 6, Zumstein 9, Lunardi 12, Risso, Grillo 4, Do, Battaglio 4, Dettoni 4. All. Gallo.

U15 SILVER

BEA CHIERI 66

BASKET GATORS 52

Parziali (16-10, 40-24, 46-39)

BEA CHIERI: Cordero 1, Mastrocola 7, Santoro 19, Bonetti, Meles 11, Zoccolan, Traversari 5, Cocozza, Costamagna 9, Chiara, Griva 6, Gigante 8. All. Grillone, Ass. Viberti.

GATORS: Cirianni 7, Ferrero 4, Ruffino 4, Barbero 8, Grezda 12, Allemandi, Panero 8, Oliviero, Dirolo 2, Magnano 5, Biga 2. All. Racca Ass. Iosetti.



FRANZIN VAL NOCE 33

BEA CHIERI 84

Parziali (12-26, 18-47, 27-69)

FRANZIN: Iovino, Zagaria 7, Bocco, Romana 2, Granata, Maurino 6, Corladi 8, Peretto 6, Garzino, Allasia, Antonucci 4, Martina.

BEA CHIERI: Mastrocola 4, Santoro 8, Bonetti 2, Meles 12, Balla 9, Azzellino 2, Traversari 6, Costamagna 15, Stoian 3, Ricci 3, Meneghini 2, Gigante 18.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI 99

PALLACANESTRO ABA SALUZZO 13

Parziali (17-1, 48-8, 64-12)

BEA CHIERI: Bernardinello 34, Giardiello 21, Ferrone 18, Sangiorgi 14, Della Croce 8, Cammareri 2, Di Dedda 2, Mosso, Savio, Santoro, Curiale. All. ucci, Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

TOP JUNIOR

POLISPORTIVA VENARIA 44

BEA CHIERI 52

Parziali (12-7, 28-19, 42-35)

BEA CHIERI: Bertoglio 7, Alò 9, Bosio, Scialabba, Giorcelli 6, Iannucci 3, Consiglio 7, Munafò 2, Lappano 7, Barisone (K) 3, Rofel, Di Salvo 8. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U13 GOLD

PALLACANESTRO FARIGLIANO 58

BEA CHIERI 64

Parziali (12-16, 26-26, 40-45)

CHIERI: Anghel 6, Mariani 2, Mouaddine 11, Dalmasso 18, Marino 5, Brugo, Zuccarello 3, Serratore 9, Porcu 5, Campanelli, Greco, Di Bartolo 5. All. Corrado, Ass. Cristina.

U14 GOLD

LETTERA 22 26

BEA CHIERI 28

Parziali (4-34, 14-19, 4-21, 4-12)

LETTERA 22: Redolfi 4 , Surface, Nusms 9, Pes, Moretti 2, Bellini 1, Carminati, Bertoldo 2, Piana 4, Alberton, Testa 4 , Simons. Allenatore: Degano, Ass. Biava.

BEA CHIERI: Fatai 4, Borz 10, Spano 4, Di Giorgio 2, Cristiano 8, Demita 2, Menegatti 16, Montiglio 9, Calo' 15, Coltiletti 16, Di monte. Allenatore: Corrado, Ass. Pirocca.

U14 UISP

BEA CHIERI 58

DON BOSCO CROCETTA 48

Parziali (16-18, 31-28, 41-42)

BEA CHIERI: Sandri 18, Sangiorgi 10, Solla 2, Campana, Iacovuzzi, Dalmasso 13, Percudani 2, Zanzon 11, Vaschetto, Dardano S. 2, Stoian, Parlatore. All. Piccionne, Ass. Percudani, Ass. Piersanti.

ALLIEVI

BEA CHIERI 114

PALLACANESTRO TRINO 18

Parziali (23-6, 52-12, 78-18)

CHIERI: Dalmasso 6, Nicoletti 20, Massari 9, Rodinó 14, Cirrito 8, Greco 11, Giuranna 22, Marca 2, Da Rodda 18, Rullo 4. All. Bonifacio, Ass. Bertulessi.

TRINO: Egoigbe 6, Bordin 2, Musella, Bordin 2, Mocka 2, Gallo 4, Sorrentino 2, Bentaybi, Chiarelli. All. Carlaccini, Acc. Ottavis.

RAGAZZI

BEA CHIERI 71

BASKET CASTELLAMONTE 48

Parziali (25-11, 43-16, 61-31)

CHIERI: Billong (C) 4, Carena 10, Bianchi 4, Sacchero 10, Vitrotti 5, Geraci 6, Magnetto 8, Bouali 12, Di Bitetto 2, Tarallo 2, Marocco 2, Ambruoso 6. All. Pirocca.

U15 ECCELLENZA

ASD BC GATORS 65

BEA CHIERI SSDRL 53

Parziali (16-11, 35-27, 47-35)

BEA CHIERI: Borz 5, Milani 5, Giachino 8, Tarantino, Vacca 2, Costanzia, Montanella 11, Petrin 4, Obakhavbaye 15, Sidari, Giorcelli 1, Calò 2. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Castelli.

U19 SILVER

PALLACANESTRO GINNASTICA 62

BEA CHIERI 57

Parziali (12-12, 24-31, 44-41)

BEA CHIERI: Favaro, Bianco 16, Torre 3, Cravero 2, Bergese 5, Amirante 2, Bosio, Lafiosca 8, Mazzardis 4, Manzini, Marcon 2, Kamami 15. All. Potenza, ass. Virde.

GINNASTICA: Cirri, Brocani 7, Ikede 9, Okoro 4, Nesta, Gaveglio 2 , Mezzano 10, Malimpensa, Barella 30, Livigni. All. Finarella, Ass. Zancanaro.

U17 GOLD

BEA CHIERI 57

NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE 58

Parziali (10-8, 30-24, 41-43)

CHIERI: Ahia 18, Nicoletti, Vidotto, Giangualano, Gamba 2, Marchiori 6, Ricci 14, Pianfetti, Molinari 12,Gangitano 2, Cascio 3, Radatti. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.