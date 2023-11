ValleBelbo Sport: grande debutto per gli Esordienti al Trofeo Interclub

Un debutto stagionale davvero in grande stile per gli Esordienti A e B della ValleBelbo Sport. Il gruppo dei giovani nuotatori astigiani guidato a bordo vasca da Adele Corapi, si è ben comportato nel primo appuntamento agonistico stagionale in occasione del Trofeo Interclub di Saint Vincent organizzato dal Team Dimensione Nuoto, un importante momento di confronto tra tutte le realtà che convergono dell’universo TDN.

I giovani atleti, che hanno gareggiato con i portacolori di Asti Nuoto, Libertas Nuoto Caluso, Pralino Sport e Libertas Nuoto Chivasso, hanno offerto ottimi spunti ai tecnici, siglando una lunga serie di primati personali, ma soprattutto sfruttando al massimo l’opportunità di affrontare sfide costruttive con i pari età delle altre società sportive coinvolte e gareggiando accanto ad atleti più esperti.

A tal proposito, buoni segnali sono arrivati anche dai più grandi che hanno affrontato al meglio questo test event in vista dei prossimi imminenti impegni agonistici regionali e nazionali.

Riguardo ai prossimi impegni, il calendario della ValleBelbo Sport inizia ad infittirsi. Domenica prossima, 26 novembre, a Novara, torneranno in acqua le cuffie arancioni: un gruppo di oltre 80 atleti delle categorie Esordienti A e B e Propaganda saranno al via del Trofeo Regionale CSI.