Trofeo Interclub: un grande festa di sport marchiata Team Dimensione Nuoto

Una giornata intensa, divertente, costruttiva, all’insegna dello sport e del divertimento. Il Trofeo Interclub organizzato dal Team Dimensione Nuoto è stato un vero successo, un’occasione unica per offrire un importante test agonistico agli atleti della galassia TDN e un passaggio chiave per cementare il legame tra i vari gruppi di lavoro e per coinvolgere le nuove generazioni in questo ambizioso progetto.

197 atleti al via nella vasca di Saint Vincent (Ao), letteralmente vestita a festa per l’evento di domenica 19 novembre, grazie anche al partner tecnico Erreà che da questa stagione supporta il Team Dimensione Nuoto e tutte le società del gruppo.

Gli atleti di Team Dimensione Nuoto, Asti Nuoto, Libertas Nuoto Caluso, Libertas Nuoto Chivasso (società invitata), Pralino Sport e ValleBelbo Sport si sono succeduti in una rapida successione di prove individuali che hanno offerto interessanti riscontri anche in vista della fase regionale della Coppa Brema (questo test event era l’ultimo banco di prova prima dell’importante gara a squadre), fornendo ottime indicazioni ai coach presenti a bordo vasca.

Davvero avvincente la gara “australiana”, capace di accendere - come tutte le prove a squadre - sia la vasca, sia la tribuna, esaltando tutti i protagonisti ancora più stimolati a dare il meglio di sé.

Un aspetto importante, non solo per la giornata di domenica, ma per il futuro, è stato il coinvolgimenti degli atleti più giovani, motivati a sfruttare al meglio questo appuntamento agonistico accanto ai nuotatori più grandi ed esperti, che in questa occasione si sono sentiti, ancora di più, parte di un gruppo solido, compatto e affiatato e con grandi obiettivi e ambizioni per il futuro.

Questo test event ha rappresentato uno sforzo organizzativo importante da parte di tutte le società sportive del TDN, della giuria composta da Raffaella Palumbo, Tonino Cannella e Anita Palumbo, dalla segreteria gestita da Denis Contati, Fabio Mozzato, Umberto Brondolo e Lucia Andolina e dagli addetti al cronometraggio Andrea Dellarole, Erica Marzolo, Alida Ossola, Simone Toso, Luca Preti, Fabio Surico, Lucia Fenoglio Gaddò, Giorgia Tecchiato e Tommaso Planchon.