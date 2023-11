Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: domani il recupero contro Vero Volley

Mercoledì 22 novembre (ore 19, diretta Sky Sport Arena) la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 fa visita all’Allianz Vero Volley Milano all’Opiquad Arena di Monza per il recupero dalla quarta giornata di campionato.

La partita, originariamente in programma a fine ottobre, era stata rimandata per l’impegno delle lombarde in Supercoppa. Lo scorso weekend Milano e Chieri sono state appaiate per una notte in classifica a quota 14 punti, ma dopo il successo su Pinerolo la squadra di Gaspari si è ripresa il quarto posto solitario con 3 punti di vantaggio sulle biancoblù. Una vittoria piena contro le ragazze di Bregoli permetterebbe a Milano di scavalcare Scandicci e salire al terzo posto. Chieri da parte sua cercherà di prolungare la serie di risultati utili che fra campionato e coppa è arrivata a sei partite.

L’ultima sfida fra le due squadre risale all’11 marzo, con Milano vittoriosa 0-3 al PalaFenera. In tutto i precedenti con l'”ex Monza” sono 23, con 18 successi appannaggio delle lombarde e 5 delle chieresi. I due club si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, ritrovandosi poi da avversari in A2 e, dal 2018, anche in A1.

Due le ex: da un lato Helena Cazaute, dall’altro Katerina Zakchaiou.

«Le ultime quattro vittorie sono state davvero importanti. Stiamo facendo un ottimo lavoro e sono orgogliosa della mia squadra. Sicuramente possiamo migliorare sempre di più giorno dopo giorno, ecco perché lavoriamo molto in palestra – fa il punto Katerina Zakchaiou – Come tutti sappiamo Milano è una squadra davvero buona nel campionato. Contro questo tipo di squadre è bene spingere fin dall’inizio al servizio. Anche noi però siamo una buona squadra e abbiamo grandi giocatori. Sarà una bella partita».