A Omegna la Ice Swim Xmas Cup

La ASD SENZA LIMITI, supportata da IISA Italy (International Ice Swimming Association per l'Italia) e con il patrocinio della Città di Omegna ha organizzato il 23 dicembre la prima manifestazione italiana in acque gelide (temperature permettendo altrimenti sarà una manifestazione in acque fredde in quanto da regolamento internazionale le acque gelide cominciano dai 5 gradi in giù) allestendo una piscina olimpionica da 50 MT con 5 corsie all'interno del Golfo!!!!

Che cos'è il nuoto in acque gelide? Non è altro che la stessa disciplina che si vede in piscina con più o meno le stesse regole, infatti sono vietati i tuffi e le virate (capovolta).

Le gare si svolgono in Open Water oppure si costruisce all'Interno degli invalsi (laghi o fiumi) talvolta ghiacciati, una piscina regolare da 25 MT o da 50 MT, con una struttura in legno.

Quando si gareggia in struttura, l'atleta si avvicina ai blocchi di partenza, poi al grido di "TAKE OFF YOUR CLOTHES" (spogliatevi) - GO INTO THE WATER (entrate in acqua, mediante delle scalette) - TAKE YOUR MARKS (prendete posto) - GO (partenza).

Il nuotatore può indossare solo costume, cuffia in silicone, occhialini ed eventualmente tappi per le orecchie; sono vietate creme o oli protettivi.