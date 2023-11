FISI-AOC: i risultati dello Slalom di Pass Thurn e del Gigante di Solda

Secondo Slalom FIS martedì 21 novembre a Pass Thurn, in Austria, e ancora atleti di casa scatenati, ma con un azzurro sul podio. Il merito è del ventenne carabiniere limonese Edoardo Saracco che, dopo il quarto posto nella gara di lunedì 20, ha fatto un passo in avanti chiudendo terzo, staccato di 41/100 dal vincitore Christoph Meissl. L’atleta austriaco ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’,27”,40/100, con 2/100 di vantaggio sul connazionale Ralph Seidler della Wintersportverein Schladming. Al traguardo anche il poliziotto cuneese, Fabio Allasina, tredicesimo ad 1”,86/100.

Secondo Gigante FIS invece sulle nevi di Solda all’Ortles. Nella gara maschile successo del venticinquenne svizzero Dionys Kippel dello Ski Club Eggishorn-Fiesch, con il tempo totale di 1’,38”,46/100. Con lui sul podio lo svedese Fabian Ax Swartz dell’IFK Lidingö Slalomklubb a 62/100 e il poliziotto bolognese Giulio Zuccarini a 76/100. Zuccarini si è imposto nella classifica ai fini del Grand Prix Italia Dicoflor Seniores. Nono posto ad 1”,42/100 per l’azzurro cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, quindicesimo per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini e sedicesimo per il finanziare cesanese Leonardo Rigamonti.

In campo femminile affermazione della ventitreenne carabiniera bergamasca Ilaria Ghisalberti, che è tornata alla vittoria grazie al tempo totale di 1',43”,27/100. Alle sue spalle la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, staccata di 28/100. Terza a 37/100 la poliziotta gardenese Vivien Insam terza a 37/100. Ottimo anche il quarto posto a 49/100 della torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali. Ottava a 98/100 la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, quindicesima la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, diciassettesima l’altra valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana.

