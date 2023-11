Evita Smorgon e Teresa Di Lorenzo, due intraprendenti amazzoni

Evita Smorgon e Teresa Di Lorenzo, due donne con storie completamente lontane e diverse, ma unite da una solo predilizione, i cavalli. Da poco entrambe hanno superato a pieni voti l’esame pratico, che le proietta nel mondo del trotto come amazzoni gentleman. Evita è la più giovane, 21 anni, figlia del noto driver Marco, con cui ha girato tra gli ippodromi di Italia e Francia.

«La prima cosa che mio padre mi ha sempre detto è stata, fai quello che vuoi, ma stai alla larga dai cavalli, ovviamente non ci è riuscito». Fino a qualche anno fa il suo mondo era la danza sportiva, dove ha collezionato successi con il latino americano e il richiamo della scuderia ha superato ogni cosa. Ha iniziato a occuparsi della parte amministrativa dell’azienda ed è finita ad appassionarsi dei cavalli. Tanto da versare fiumi di lacrime, quando recentemente è venuto a mancare Doyourbest. Guidatrice per divertimento e spera di vincere la prima corsa in carriera con Begravia con cui ha fatto il corso.

Teresa, 41 anni è la moglie di un noto driver, Cosimo Cangelosi e mamma di Joy e Cristina. A Palermo era commessa di una boutique, ma una volta chiuso l’ippodromo siciliano si è trasferita a Vinovo con il marito. Un cambiamento che inizialmente non è stato facile, «mi manca la famiglia» poi si è adattata, fino a quando il più piccolo ha iniziato ad andare all’asilo e si è avvicinata alla scuderia. Chi l’avrebbe mai detto, che si sarebbe affezionata ai cavalli come i prediletti Un Grande Ido, Firfly night e Doki Doki?

«Voglio mettermi alla prova e correre con i cavalli di mia proprietà, perché affidarli ad altri? Il mio è solo uno sfizio. Se proprio non dovesse andare bene, anche se sono molto determinata, sarebbe stata una bella avventura ugualmente». Il suo sogno è vincere con il suo “cocco” Un Grande Ido e dedicare il successo a papà Rosario scomparso tempo fa.