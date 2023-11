Granda College Cuneo: il recap della settimana

UNDER 17 GOLD

6^ Giornata d’Andata – 18/11/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – BTC CARMAGNOLA 56-54 (16-8; 28-23; 41-35)

GRANDA COLLEGE: Grosso 19, Messi 9, Lukuikila 8, Ballario 6, Borgogno 6, Solaro 4, Mattio 2, Condur 2, Pettiti, Svoljsak, Giordano, Picollo. Coach: Menardi - Caroni.

Il gruppo Under 17 Gold vince sul proprio campo al termine di una gara giocata sottotono dai locali, grazie anche alla grande intensità ospite. Cuneo parte forte e nella prima frazione sembra poter giocare una gara in discesa, ma Carmagnola non ci sta e riduce il gap nel secondo quarto, arrivando all’intervallo lungo con sole 5 lunghezze da recuperare.

Al rientro dalla pausa le due squadre si equivalgono e dopo 30’ di gioco Granda College ha ancora 6 punti di vantaggio da amministrare. Nell’ultima frazione la gara cambia drasticamente, l’attacco cuneese gioca in maniera poco logica e poco matura, mentre Carmagnola difende e corre in contropiede riaprendo definitivamente la partita. A pochi secondi dalla fine i locali sono sul +1, fallo sistematico dei viaggianti, che mandano la squadra di casa in lunetta; 1 su 2 e ultimo possesso degli ospiti che tentano il tiro da tre della vittoria che si spegne sul primo ferro. Vince Cuneo 56-54.

“Prima di tutto ringrazio il mio voce, coach Menardi e il vice della prima squadra Coach Caroni per avermi sostituito in panchina a causa di problemi famigliari; abbiamo giocato una gara negativa a livello di scelte e di atteggiamento, ma spero che i ragazzi abbiano capito i loro errori e siano pronti ad allenarsi duramente in settimana”, queste le parole di Coach Griffanti.

UNDER 14 SILVER 2010

2^ Giornata d’Andata – 18/11/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – CESTISTICA PINEROLO 90-5 (30-0; 50-3; 72-3)

GRANDA COLLEGE: Costa, Cutellè, Giannoni, D’Aversa, Giraudo, Marenco, Segbedj, Amurao, Di Grazia, Scognamiglio,Fikaj, Emiliani. Coach: Capelli - Persico.

Vittoria di ampio margine per il gruppo Under 14 Silver 2010 nella casa di Sportarea, dove il troppo divario tecnico e fisico tra le due squadre indirizza il match dai minuti iniziali.

UNDER 14 GOLD

6^ Giornata d’Andata – 19/11/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – OLIMPO ALBA 66-42 (17-6; 38-18; 50-34)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Romano, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Albert, Alladio, Ongaro. Coach: Persico - Capelli.

Terza vittoria in quattro partite per la compagine Under 14 Gold che ha la meglio sul proprio campo contro Olimpo Alba. Sin dai minuti iniziali Cuneo prende le redini del match con pressione tutto campo e punti facili in contropiede indirizzando la gara nella giusta direzione. Le ampie rotazioni da parte di Coach Persico permettono a tutti di entrare in ritmo partita e creare vantaggi per sé e per gli altri.

Al rientro dall’intervallo lungo qualche palla persa di troppo e disattenzioni difensive portano a un break di Alba che non impaurisce però la squadra di casa che mantiene il vantaggio di 20 lunghezze e porta a casa i 2 punti fondamentali per confermarsi nelle prime quattro e accedere alla fase successiva.

Prossimo impegno contro la corazzata Gators Savigliano a Sportarea sabato alle 18.30.

UNDER 14 SILVER 2011

2 Giornata d’Andata – 19/11/23

MONVISO BRA – GRANDA COLLEGE CUNEO 20-72 (5-22; 7-35; 13-54)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Tardivo, Giordana, Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Dutto, Musso Giordano, Maccario. Coach: Lelli.

Buona partita in trasferta a Bra per i 2011 di coach Lelli nel campionato U14 Silver. Un ottimo primo quarto permette di allungare subito nel punteggio e di poter dare ampio minutaggio a tutti i giocatori presenti.

“Lo staff è soddisfatto dei miglioramenti che si vedono durante la settimana negli allenamenti, siamo sulla buona strada”, queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

UNDER 13 SILVER 2012

2^ Giornata d’Andata – 19/11/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET CLUB BORSI CEVA 25-48 (6-8; 10-28; 18-38)

GRANDA COLLEGE: Armando, Rossi, Gallarato, Levico, Daniele, Grosso, Picollo, Furlan, Peano, Fassio, Castellino, Dalmasso. Coach: Lelli.

Buona partita del gruppo di annata 2012 che affronta il campionato Under 13 sotto età per aumentare la propria esperienza. Ogni quarto è stato combattuto e utile alla crescita dei ragazzi; solo nel secondo periodo la concentrazione e l’attenzione hanno latitato e infatti i cuneesi hanno subito un parziale che ha condizionato tutta la partita.

UNDER 13 SILVER 2011

2^ Giornata d’Andata – 19/11/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – AMATORI SAVIGLIANO 53-45 (11-3; 26-20; 40-29)

GRANDA COLLEGE: Piola, Carletti, Tortora, Giordana, Caula, Chen, Mondino, Rus, Tallone, Bianco, Macagno, Marcellino. Coach Lelli - Capelli.

Bella vittoria casalinga per il gruppo 2011 nel campionato Under 13 Silver sul campo di Boves, contro Amatori Savigliano. Cuneo parte forte, soprattutto in difesa e concede solo 3 punti agli avversari nel primo quarto. Nel secondo periodo le due squadre si equivalgono e all’intervallo il tabellone segna 26-21. Nella ripresa Granda College allunga di nuovo, ma Savigliano non molla e si rifà sotto nel punteggio. Negli ultimi 10 minuti di partita la squadra locale gioca una bella gara e chiude in vantaggio di 8 punti per il 53-45 finale.

DIVISIONE REGIONALE 1

7^ Giornata d’Andata – 19/11/23

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO 89-88 (2 dts)

Parziali (21-5; 35-30; 61-51; 65-65; 77-77)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Capelli, Comotti, Cani, Putortì, Bruschetta, Tamagno, Ceban, Bodino, Saladini, Peruzzi, Bodino. Coach: Lelli – Caroni.

La Divisione Regionale 1 targata Agrimontana, vince una gara al cardiopalma in una Sportarea stracolma di tifosi. Cuneo parte benissimo con una buona pallacanestro corale e alla fine del primo quarto il punteggio è di 21-5. Nel secondo periodo di gioco, Nichelino piazza un bel parziale e all’intervallo il tabellone segna 35-30. Al rientro dagli spogliatoi Cuneo è più concentrata e torna in doppia cifra di vantaggio chiudendo al 30’ sul 61-51.

Nell’ultimo periodo il buon gioco di Cuneo si inceppa: scelte affrettate, passaggi fatti con sufficienza permettono a Nichelino di riportarsi sotto nel punteggio e con un fortunoso tiro da 3 punti di tabella pareggiano l’incontro, acciuffando così i tempi supplementari.

Nel supplementare le due squadre si equivalgono con buone giocate singole e difese molto fisiche; al 45’ il tabellone è ancora sul 77 pari e si va al secondo overtime. Alla fine dei secondi 5’ di extra time la spunta Cuneo di 1 punto grazie a migliori scelte offensive e una maggior lucidità ai liberi; la partita finisce 89-88 e Sportarea rimane inviolata.

Queste le parole di coach Lelli a fine partita: “Siamo sicuramente contenti dei 2 punti in più in classifica al termine di una partita entusiasmante e snervante, davanti ad un pubblico incredibile, sicuramente il nostro sesto uomo in campo. La gara è stata lo specchio della settimana: allenamenti altalenanti a livello di concentrazione e intensità; possiamo fare sicuramente meglio e da martedì ci rimetteremo a testa bassa a lavorare. Faccio i complimenti a Nichelino che ha veramente un bel gruppo e non ha mai mollato".

UNDER 19 GOLD

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE – GATORS SAVIGLIANO 67-58

UNDER 14 FEMMINILE

GATORS SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 33-48

SERIE B FEMMINILE

AREA PRO 2020 – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 59-77

UNDER 13 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET BORSI CEVA 37-17

UNDER 15 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO – TWINS TOWNS 45-42

UNDER 14 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALLACANESTRO NICHELINO 120-10

SERIE C FEMMINILE

TWINS TOWNS – PROMOSPORT 57-36

UNDER 17 SILVER

GRANDA COLLEGE – ACAJA FOSSANO 41-79