Pallacanestro Moncalieri: 50 anni di storia!

Cinquant’anni che hanno visto praticamente tutte le categorie darsi battaglia: dalle giovanili ai campionati senior. E poi ancora cinquant’anni di rinnovamenti e investimenti, su strutture, giocatori e tanto altro ancora.

È su queste basi che domani pomeriggio al PalaEinaudi si celebra il compleanno della Pallacanestro a Moncalieri. Con la speranza di viverne altri cinquanta allo stesso modo, sempre sulla cresta dell’onda.

Ci saranno tantissimi volti noti del mondo gialloblù, non solo ex giocatori ma anche molte figure importanti della dirigenza.

L’appuntamento è ovviamente al PalaEinaudi, a partire dalle 16:30 di domani 23 novembre.

E mi raccomando…non perdetevi l’All Star Game del settore giovanile: tanto basket e tanto divertimento. Un’occasione unica per ritrovarci tutti insieme per questo importante anniversario.

Grazie in anticipo a tutti per la presenza, di seguito il programma del pomeriggio:

16.30-17.30 All Star Game Settore Giovanile

17.30-18.30 Skills Challenge Settore Minibasket

18.30-19.15 Gara tiro da 3 punti e Gara Schiacciate

19.15-19.30 Premiazioni

#50andcounting