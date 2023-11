Giaguari Torino nella Italian Football League 2024 dopo tre anni di assenza

Dopo tre stagioni in Seconda Divisione, i Giaguari Torino torneranno a calcare i campi della IFL (Italian Football League), il campionato di massima serie della Federazione Italiana Di American Football.

La FIDAF ha infatti comunicato in data odierna di aver accettato la domanda presentata dalla società torinese attraverso l’apposito Bando di Partecipazione, dando così il via libera all’iscrizione al campionato IFL 2024.

Per il ritorno in IFL la società del Presidente Francesco Cerra ha preparato un piano di rafforzamento mirato per andare a migliorare l’impianto di giocatori quasi tutti provenienti dal proprio fiorentissimo vivaio giovanile con l’innesto di atleti di esperienza per fare quel salto di qualità necessario a competere ai massimi livelli.

Le novità iniziano dal coaching staff dove, dopo aver salutato l’head coach John Harper che ha ben condotto la squadra in questi tre anni di Seconda Divisione, al suo posto è stato promosso Jim Nendel, già nel coaching staff della scorsa stagione come coordinatore difensivo.