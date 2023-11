L’Allianz Vero Volley Milano ferma la striscia di vittoria della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Si ferma a quattro la striscia di vittorie della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. All’Opiquad Arena di Monza, nel recupero della quarta giornata le biancoblù cedono all’Allianz Vero Volley Milano che si impone 3-0.

La squadra di Gaspari conferma tutta la forza vincendo in modo inequivocabile e meritatissimo. Il risultato, con parziali a 19, 19 e 16, matura in poco più di un’ora in una partita a senso unico. Le chieresi riescono a opporre resistenza soltanto per metà del primo set, poi Milano ha sempre saldamente in mano il gioco.

La consapevolezza del valore delle avversarie attenua un po’ l’amarezza per la sconfitta così netta, ma le ragazze di Bregoli sanno anche bene che possono fare molto meglio di così. Fra le buone notizie di giornata il rientro in campo di capitan Grobelna a due settimane e mezzo dall’infortunio alla caviglia patito contro Pinerolo.

Il premio di MVP va a Daalderop che sigla 11 punti. Top scorer Egonu che mette a terra 19 palloni. Fra le biancoblù la miglior realizzatrice è Anthouli con 15 punti.

La cronaca

Primo set – Sul 4-4 Milano guadagna il primo break grazie a Daalderop che sigla un muro e un attacco. Chieri resta in scia fino all’11-10 quando le padrone di casa salgono a 14-10 (muro di Rettke) spingendo Bregoli a chiamare il primo time-out. Sul 18-14 un muro di Kingdon e un attacco di Anthouli riportano sotto le biancoblù, ma dopo il time-out di Gaspari subito Milano ripristina le distanze con Egonu, Daalderop e Sylla (22-16). Sul 23-18 Chieri cambia la diagonale con l’ingresso di Morello e Grobelna: per il capitano è il rientro dopo dall’infortunio alla caviglia patito contro Pinerolo. Proprio Grobelna col primo pallone toccato sigla il 23-19, ma dopo il 24-19 di Candi l’opposto attacca in rete e la frazione termina 25-19.

Secondo set – Milano riparte fortissimo con un eloquente 8-2. Bregoli ferma il gioco, quindi inserisce Omoruyi per Skinner, ma l’inerzia resta in mano alla formazione di casa che raggiunge il vantaggio massimo di 10 punti sul 17-7 (Egonu). Da 18-9 Omoruyi, Weitzel e Anthouli contengono un po’ il ritardo di Chieri (20-14), Milano comunque controlla senza problemi restando sempre a distanza di sicurezza e chiude 25-19 alla prima palla set con Egonu.

Terzo set – Sul 3-2 va in battuta Daalderop: il suo turno di servizio prosegue fino al 9-3, quando la neo entrata Zakchaiou torna a muovere il punteggio ospite. Sul 12-4 Bregoli esaurisce i suoi time-out. Il distacco continua a crescere e raggiunge di nuovo i 10 punti sul 16-6 (Egonu). Tutto semplice per Milano anche nel finale. Sul 24-15 Anthouli annulla la prima palla match, poi Egonu mette a terra il 25-16 che conclude set e partita.

Il commento

Kaja Grobelna: «Non è andata come volevamo. Non abbiamo iniziato male, ma contro queste squadre non puoi permetterti di sbagliare. Non puoi dare il ritmo all’altra squadra e purtroppo è successo, loro hanno preso fiducia, noi invece l’abbiamo un po’ persa. Stiamo giocando tanto. Impariamo e andiamo avanti».

Allianz Vero Volley Milano 3

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0

Parziali (25-19; 25-19; 25-16)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Orro 2, Egonu 19, Heyrman 6, Rettke 6, Sylla 8, Daalderop 11; Castillo (L); Cazaute 3, Candi 2, Pusic. N. e. Prandi, Malual, Bajema, Folie (2L). All. Gaspari; 2° Bucaioni.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 1, Anthouli 15, Gray 3, Weitzel 6, Skinner, Kingdon 6; Spirito (L); Morello, Grobelna 1, Omoruyi 5, Zakchaiou 2, Papa. N. e. Kone, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Caretti di Guidonia e Serafin di Motta di Livenza.

NOTE: presenti 1940 spettatori. Durata set: 23′, 26′, 26′. Errori in battuta: 10-6. Ace: 6-0. Ricezione positiva: 76%-55%. Ricezione perfetta: 42%-23%. Positività in attacco: 52%-37%. Errori in attacco: 4-10. Muri vincenti: 5-5. MVP: Daalderop.