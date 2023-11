FISI-AOC: Slalom FIS-NJR di Solda e Gigante FIS di Arosa

Prosegue sulle nevi di Solda all’Ortles l’ottimo momento delle atlete della squadra femminile di sci alpino del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Alberto Platinetti.

Nel primo di due Slalom FIS-NJR in programma nella località altoatesina la vittoria è andata alla romana del Centro Sportivo Esercito Francesca Carolli, che ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’,31”,85/100, staccando di 45/100 la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana e di 95/100 la valsesiana Maria Sole Antonini, anche lei del Sansicario.

Ventunesima assoluta e quinta delle Aspiranti la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone Camillo Passet. In campo maschile affermazione del valdostano Pietro Bisello dello Sci Club Gressoney Monte Rosa in 1’,30”,77/100, con distacchi rispettivamente di 80/100 e di 83/100 su Jacques Belfrond del Crammont Mont Blanc e sul triestino Arturo Severi dello Sci CAI Monte Lussari.

Al decimo posto il valsusino Marco Leone del Golden Team Ceccarelli.

Test in vista della Coppa Europa invece per alcune delle azzurre impegnate il 22 novembre in un Gigante FIS sulle nevi grigionesi di Arosa, che è stato vinto dalla carabiniera valdostana diciassettenne Giorgia Collomb con il tempo totale di 1’,57”,50/100.

Seconda ad 81/100 la svizzera Janine Schmitt dello Ski Club Graue Hoerner Mels, terza a 2”,29/100 l’altra elvetica Lara Baumann dello Ski Club Appenzell. Al sesto e settimo posto la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito e la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, staccate rispettivamente di 2”,46/100 e di 2”,56/100.

Le classifiche dello Slalom FIS-NJR di Solda e del Gigante FIS di Arosa

Slalom donne Solda

Slalom uomini Solda

Gigante donne Arosa