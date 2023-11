Bertram Derthona: la settimana del Black Friday

La settimana del ‘Black Friday’, uno dei momenti più importanti dell’anno per gli acquisti a prezzi scontati è una grande occasione per potersi assicurare il mini abbonamento per le partite contro Dolomiti Energia Trentino (domenica 26 novembre alle ore 19.30) e Tofas Bursa (mercoledì 29 novembre alle ore 20.30) che saranno disputate al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Esclusivamente online sul sito di Vivaticket i tifosi potranno assistere a due gare importanti della stagione della squadra allenata da coach Marco Ramondino a un prezzo davvero scontato.

L’ultima partita casalinga del Gruppo H di BCL sarà omaggiata nel mini abbonamento che vedrà invece i biglietti per la gara contro la Dolomiti Energia Trentino al 50% di sconto in ogni settore. Fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile per i tifosi acquistare tagliandi nelle varie sedute del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito i prezzi della promo online del Black Friday a tinte bianconere:

SETTORE PREZZO Parterre 25 € Parterre Bianconero 20 € Tribune 10 € Curve 5 €

Il mini pack sarà in vendita online sino a domenica 26 novembre, giorno della gara contro Trento. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto del mini abbonamento è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a venerdì, dalle 10 alle 12 di sabato 25 novembre), telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.