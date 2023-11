Canottieri Casale: domenica da doppio playoff

Il team campione d’Italia in A1 femminile, capolista del girone 2, centra la semifinale per il terzo anno consecutivo e affronterà in trasferta l’Associazione Tennis Verona, seconda classificata del girone 1 con 9 punti frutto di due vittorie e tre pareggi nella regular season. La formazione veneta può contare su tenniste esperte e conoscitrici del campionato di A1 femminile: la greca Valentini Grammatikopoulou, 1.8, 216 del ranking mondiale, l’olandese Lesley Kerkhove, 1.8 e 221 Wta, l’iberica Eva Guerrero Alvarez, 2.1 e 337 delle classifiche professionistiche, Angelica Moratelli, (vivaio) 2.1 e 539 Wta e Angelica Raggi, 2.1 e 990 al mondo. Andata a Verona domenica 26 novembre, ritorno a Casale domenica 3 dicembre. Non prenderà parte alla fase di playoff Sara Errani. Per la ex numero 5 Wta, come da regolamento, c’era l’obbligo di essere in campo per due turni nelle giornate di campionato (solo un incontro nel primo turno a Rungg). Confermatissime da capitan Giulia Gabba e pronte a dare battaglia la rumena Andreea Mitu, la finlandese Anastasia Kulikova, Lisa Pigato, Enola Chiesa, Deborah Chiesa, Jessica Pieri e Greta Rizzetto. Nell’altra semifinale Palermo e Rungg.

In A2 maschile, il sorteggio del tabellone ha decretato la trasferta al Circolo Tennis Maglie per il turno unico di semifinale playoff. I pugliesi hanno chiuso la regular season al secondo posto del girone 3 con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. I pugliesi potranno scendere in campo con l’ucraino Oleh Prykhodko (2.1 e 664 Atp), Daniel Bagnolini (vivaio, 2.1 e 1054 del ranking mondiale), Niccolò Catini (2.1 e 1064 Atp), il bulgaro Alexander Donski (2.2 e 802 delle classifiche di singolare), Fabrizio Ornago (2.2) e Silvio Mencaglia (2.2, vivaio). La Canottieri di capitan Marco Bella (anche lui tra i giocatori schierabili), al terzo posto del girone 4 con 11 punti frutto di tre vittorie e due pareggi, potrà schierare lo spagnolo Alejandro Moro Canas, Facundo Juarez Vila, Alessio Demichelis, Gregorio Biondolillo, Guido Ivan Justo, Luca Barbonaglia e Federico Rondano. La vincente della sfida affronterà in finale per salire in A1, con formula di andata e ritorno, il Tennis Club Santa Margherita Ligure, prima a 18 punti nel girone 2.