Oleggio Magic Basket, la rimonta si spegne sul più bello

Un vantaggio anche in doppia cifra, poi una lunga rincorsa con un finale quasi in acuto. Ci è mancato tanto così. Nel recupero della sesta giornata di campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket, con qualche problema di acciacchi, cede al Derthona Basketball Lab 86-80.

I padroni di casa partono con Farias, Diodati, Conte, Josovic e Tandia; per gli Squali ci sono Ianelli, Perez, Sablich, Telesca e Colombo. Tandia è il primo a forare la retina, gli Squali carburano bene (2-6), poi è ancora Tandia a farsi vedere nei primi minuti (10 pari). Due triple di Borsani valgono il 12-16 e un altro parziale di 0-5 vale il 15-21 per gli Squali. Capitan Pilotti è infuocato e con Borsani tocca il massimo vantaggio per il 24-34 (sul 24-32 Tortona aveva chiamato la pausa). I padroni di casa accorciano, quando arrivano a un possesso Gandini richiama i suoi (32-35). È ancora Pilotti a trascinare i suoi (39-41) ma il finale è tutto casalingo e un parziale di 6-0 segna anche il sorpasso (43-41). Ianelli spara da tre, all’intervallo è 47-44.

È un parziale a metà fra i due quarti che vale il 14-0 a decretare 57-44. Colombo dall’arco sporca di nuovo la retina, ma sul 62-49 Gandini richiama di nuovo gli Squali. Ricomincia pian piano la rimonta che porta la firma del duo Pilotti/Ianelli (70-61); Borsani fa suonare la terza sirena sul 70-63. Ancora Borsani spara da tre ma la palla dopo aver preso bene le misure per entrare decide di uscire, gli Squali non capitalizzano qualche occasione per ridurre ancora le distanze e dopo qualche errore anche casalingo è Derthona a fare canestro (72-63). Josovic va a segno, Oleggio si ritrova ancora sotto 78-65 ed è di nuovo pausa. Negli ultimi cinque minuti gli Squali rimontano di nuovo fino all’82-79 con più volte l’occasione di andare oltre, ma è una tripla di Errica a 12 secondi dalla fine a chiudere del tutto i giochi: finale 86-80.

Gulliver Derthona Basketball Lab 86

Oleggio Magic Basket 80

Parziali (15-21; 32-23; 23-19; 16-17)

?Derthona: Tandia 16, Farias 6, Bresciani ne, Tambwe, Erica 20, Korlatovic, Diodati 2, Fonio Fracchia 2, Bellinaso 3, Moro, Conte 18, Josovic 19. All. Tosarelli.

Oleggio: Perez 3, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 2, Pilotti 23, Sampieri 5, Borsani 12, Sablich 3, Temporali 2, Colombo 9, Jovanovic ne, Ianelli 21. All. Gandini.