Dal PalaCollegno alla A1, Pietro Iannuzzi esordisce al Forum con la Reyer Venezia

Domenica ha fatto il suo esordio in Serie A1 una vecchia conoscenza del PalaCollegno. Seppur giovanissimo, Pietro Iannuzzi, guardia torinese classe ’06 è sceso in campo al Forum di Assago nella partita contro Milano con la maglia della sua Reyer Venezia.

Il commento di Pietro: «È stata una grandissima emozione che corona il mio sogno dopo quattro anni qui a Venezia. Adesso il mio obiettivo è insistere su questa strada e guadagnare sempre più fiducia da compagni e staff. Dalla scorsa stagione, in particolare quest’anno, sto iniziando ad allenarmi abbastanza con continuità con la prima squadra. L’ambiente è fantastico e mi aiutano in tutto: dalla foresteria alla scuola, per questo sono concentrato sul lavoro quotidiano e voglio cogliere occasione per ringraziare lo staff delle giovanili Reyer e i miei compagni. Anche perché lo ammetto: all’inizio non è stato semplice essere così lontano dalla mia famiglia. Per fortuna sono iscritto a un Liceo Scientifico Sportivo che mi consente di assentarmi per le trasferte europee e per alcuni allenamenti al mattino con la prima squadra. Questo però non vuol dire che non ritenga le lezioni molto importanti, cerco sempre di far coincidere le due cose».

Quanto al suo passato in biancorosso: «È stato un periodo bellissimo della mia vita che mi ha consentito di tuffarmi in questa avventura alla Reyer. Ogni volta che torno a casa cerco di ritagliarmi lo spazio per andare al palazzetto a vedere qualche partita. Ringrazio tutta la società per i bei momenti passati insieme e anche per come cerchino sempre di aiutarmi. Questa estate, ad esempio, mi hanno messo a disposizione il PalaCollegno per due settimane in modo tale che potessi allenarmi. Ciao Lions, a presto!».