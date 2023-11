FISI-AOC - Slalom FIS-NJR a Solda, Gigante di Arosa e SuperG a Zinal

Giovedì 23 novembre Alessandra Banchi, atleta torinese dello Sci Club Sansicario Cesana e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, ha collezionato di nuovo un podio nel secondo Slalom FIS-NJR in programma sulle nevi di Solda all’Ortles.

A vincere, come 24 ore prima, è stata Francesca Carolli, romana del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 1’,34”,51/100, con un vantaggio di 1”,87/100 su Alessandra Banchi e di 2”,74/100 sulla verbanese Alessia Vaglio, tesserata per lo Sci Club Crammont Mont Blanc.

Sedicesimo posto per la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone-Camillo Passet e ventunesimo per Adriana Castaldo, napoletana dello Sci Club Sansicario Cesana. Doppietta valdostana nella gara maschile, con Filippo Segala dello Sci Club Aosta primo in 1’,31”,30/100, con 84/100 di vantaggio su Jacques Belfrond dello Sci Club Crammont Mont Blanc e 98/100 su Arturo Severi, triestino dello Sci CAI Monte Lussari.

Ventitreesimo posto per il torinese Nicola Migliardi dello Sci Club Valchisone-Camillo Passet.

Giovedì 23 novembre secondo Gigante FIS femminile sulle nevi grigionesi di Arosa e tripletta svizzera. Ha vinto la ventiquattrenne Lorina Zelger dello Ski Club Gams con il tempo totale di 1’,50”,98/100, con 38/100 di vantaggio su Lara Baumann dello Ski Club Appenzell e 64/100 su Janine Schmitt dello Ski Club Graue Hoerner Mels.

Quarta a 17/100 dal podio la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, mentre la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli si è piazzata sesta ad 1”,10/100.

Sempre in Svizzera, ma nella località vallesana di Zinal, erano in programma un Super-G e una Combinata Alpina FIS maschili. Il diciannovenne finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, atleta della Nazionale C, ha preso parte solo alla gara veloce piazzandosi diciottesimo ad 1”,40/100 dal vincitore, l’elvetico Andri Moser del SAS Zurich, primo in 56”,57/100. Il poliziotto genovese Marco Abbruzzese ha chiuso in trentaduesima posizione nel Super-G e in sedicesima nella classifica finale della Combinata.

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR di Solda

Slalom Donne Solda

Slalom Uomini Solda

Le classifiche del Gigante FIS di Arosa e del Super-G FIS di Zinal

Gigante Donne Arosa

SuperG Uomini Zinal