La Torino ’81 attende alla “Monumentale” il Brescia Waterpolo

I ragazzi di Simone Aversa, ancora fermi a quota tre punti in classifica dopo la sconfitta contro il Bogliasco per 12-9, sono costretti a vincere per ritrovare fiducia e smuovere la classifica. I lombardi, invece, non hanno trovato la terza vittoria consecutiva e si sono dovuti inchinare alla R.N. Florentia per 7-10. I ragazzi di coach Oliva si trovano al terzo posto in classifica a pari punti con il Como Nuoto e sono vogliosi di non perdere terreno con le prime.

Simone Aversa, presidente e allenatore della Torino ’81, presenta il match: «Domani sarà una partita importante contro una squadra giovane che si rinnova ogni anno, ma che ha ormai raggiunto una maturità tale per stare tra le prime in classifica. Noi veniamo da due brutte sconfitte, la squadra dovrà giocare con determinazione e lucidità; sarà importante togliersi un po' di negatività dalla testa. Dovremo partire con il piede giusto e incanalare subito la partita a nostro favore. Fisicamente cresciamo ogni settimana, i ragazzi si sentiranno meglio in campo».

La gara si disputerà sabato 25 novembre alle ore 18:00 alla Piscina Stadio Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE A2M GIRONE NORD

President Bologna – Como Nuoto Recoaro

C.S. plebiscito Padova – Chiavari Nuoto

Lavagna 90 – R.N. Arenzano

R.N. Florentia – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Brescia Waterpolo

C.N. Marina di Carrara – Netafim Bogliasco 1951

LA CLASSIFICA

Netafim Bogliasco 1951 9, R.N. Florentia 9, Brescia Waterpolo 6, Como Nuoto Recoaro 6, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 5, Lavagna 90 5, Chiavari Nuoto 4, R.N. Arenzano 3, Reale Mutua Torino ’81 Iren 3, President Bologna 1, C.S. Plebiscito Padova 0, C.N. Marina di Carrara 0.