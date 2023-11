Novipiù Monferrato Basket: sabato ultimo impegno del girone di andata

Undicesima giornata di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde e giro di boa di questa prima fase di stagione per la Novipiù Monferrato Basket che sarà impegnata, nell'anticipo di sabato 25 novembre 2023 alle ore 20.30, contro Wegreenit Urania Milano al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

GLI AVVERSARI

Il club meneghino si sta confermando squadra da zona playoff, subito dietro al treno di testa, come la passata stagione. Il nucleo di giocatori principali è stato confermato, così come coach Davide Villa, ormai da molti anni alla guida dei Wildcats. La regia composta da Andrea Amato e dall’americano Giddy Potts è rodata e produttiva. Lo spot da 3 sarà occupato inizialmente da Giovanni Severini, arrivato a Milano questa stagione e giocatore funzionale per la A2. Dalla panchina la bandiera Matteo Montano, vero sesto uomo della squadra, in grado di occupare più posizioni sugli esterni e di cambiare volto alla squadra a gara in corso, e Davide Bonacini, play/guardia di esperienza. Il reparto lunghi è stato falcidiato dagli infortuni questa stagione. L’americano Gerald Beverly e Ion Lupusor sono fermi ai box. Per affiancare il capitano Giorgio Piunti è stato inserito Aristide Landi, centro di spessore e dalla mano educata. Chiude le rotazioni il giovane Matteo Cavallero che si sta ritagliando il suo spazio in stagione. Urania è attualmente a quota 12 punti e arriva da un’importante vittoria casalinga contro Torino.

La Novipiù dal canto suo deve riscattarsi da due prove opache contro Latina e Cantù, coach Fabio Di Bella avrà il roster al completo e il pubblico del PalaEnergica Paolo Ferraris a sostenere i propri ragazzi nel momento centrale della stagione. In occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" la Società ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzo ridotto per tutte le donne. Inoltre sarà presente la Fondazione Solidal che nel corner a loro riservato all'ingresso del palazzetto raccoglierà donazioni per la ricerca sanitaria condotta dal DAIRI, in cambio di un poster autografato, a tiratura limitata, e di un pass per la visita all'Azienda Zerbinati in compagnia della squadra.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo da una partita difficile dove abbiamo distribuito i minuti, sapendo che sarebbero arrivate due partite importanti come Urania in casa e Roma sabato prossimo. Siamo pronti, stiamo recuperando tutti i giocatori a pieno regime. Abbiamo inserito Romano che si sta trovando molto bene e ci sta offrendo diverse soluzioni tattiche. Urania anche se sta giocando senza Beverly e Lupusor è in grande fiducia. Sicuramente il tiro da 3 è la loro arma principale e sarà il nostro focus tattico cercando di limitarlo il più possibile. Siamo pronti e cercheremo di fare la miglior partita possibile e portare a casa i 2 punti perché è il risultato che ci serve».

Tommaso Fantoma (giocatore) – «Sarà una partita molto importante per noi, difficile perché Milano sta giocando bene, con giocatori, soprattutto guardie, di talento. Dovremo essere pronti in difesa cercando di dare il massimo e cercando di fare una grande prova di squadra sia in attacco che in difesa».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì dalle 17 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 fino all’inizio della gara. In occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" tutte le donne avranno diritto al prezzo ridotto sull'acquisto del biglietto.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.