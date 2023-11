Avigliana Basket corsara contro il Tam Tam

Terza vittoria consecutiva e primo posto in classifica in coabitazione con il Kolbe per la DR2 di Calabrò corsara in quel di via Balla davanti ad un pubblico di 200 persone accorse a salutare Lele Fiore, fuori dai parquet cittadini a causa di un trapianto di fegato negli ultimi 3 anni, al rientro in campo proprio giovedì sera.

La partita è bella ed intensa, vive sull'equilibrio nei primi 20' di gioco quando le due squadre riescono a fronteggiarsi a viso aperto. Lo strappo arriva nella terza decina di gioco, gli ospiti riescono a trovare buone soluzioni in attacco ed a stringere le maglie difensive, scavando quel solco di 10 punti che permetterà loro di tenere la testa dell'incontro anche nell'ultimo parziale quando i padroni di casa provano a rinvenire, riuscendo solo a limare il divario finale.

«Grande prova di squadra, buona fisicità sotto le tabelle ma ci siamo mossi bene anche sul perimetro con buone percentuali. Siamo contenti di aver condiviso un momento importante con Lele e con quelli che gli vogliono bene» dichiara a fine partita lo stesso coach Calabrò.

TAM TAM TORINO 67

AVIGLIANA BASKET 75

Parziali (16-16; 39-40; 53-64)

TAM TAM TORINO: Delvecchio 23, Borra 11, Fiore 10, Libeccio 6, Giacosa 5, De Marco 4, Di Blasi 4, Gaudino 2, Casetta 2, Zambon, Radis, Atzori. All. Capolicchio. Ass. All. Rango.

AVIGLIANA BASKET: Barberis Christian 11, Borelli, Budai 6, Caniglia, Casuscelli 21, Favretto 6, Marabotto 4, Molina 11, Pasquarella 4, Piazza, Truffa 2, Valgina 11. All. Calabrò. Ass. All. Parmigiani.