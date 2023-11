L’Usd Tennis Beinasco in campo nei Play-Off di A2 F e nei Play-Out di A1 F

In serie A1 la squadra capitanata da Cristina Coletto giocherà sui campi del TC Padova Argos. Le giocatrici piemontesi hanno infatti concluso al terzo posto il proprio girone, mentre le padovane sono terminate ultime nell’altro. Il testa a testa prevede un’andata, domenica 26 novembre, e un ritorno, domenica 3 dicembre, in casa del Beinasco. In palio, al termine dei due confronti, la permanenza nella massima serie. Per il Beinasco sono pronte al primo match le straniere Irina Bara e Reka Luca Jani, così le italiane Federica Di Sarra, Giulia Pairone (vivaio) e Giulia Gatto Monticone.

La compagine veneta non è da sottovalutare perché nelle proprie fila spiccano la 28enne belga Marie Benoit, attualmente numero 514 WTA ma con un best ranking di numero 208 fatto registrare nell’ottobre del 2021.

Così la spagnola Andrea Lazaro Garcia, numero 463 WTA e con un best ranking di numero 162 siglato nell’ottobre dello scorso anno.

A completare il quadro ci sono anche l’ex professionista azzurra Maria Elena Camerin, Federica Prati e Carolina Gasparini. Nel corso del campionato (prima fase) il Padova ha schierato anche Gioia Barbieri e Katharina Hogbarski. Molto, come sempre, dipenderà dagli effettivi schieramenti delle due formazioni.

Per quanto riguarda la serie A2 la capitana dell’US D Beinasco, Nathalie Vierin, avrà a sua disposizione, contro il TC Cagliari A, Anastasia Grymalska, Michelle Zmau, Maria Canavese e la spagnola Alba Marin Carrillo. Le cagliaritane rappresentano una compagine compatta, con elementi che rispondono ai nomi di Nuria Brancaccio, Despina Papamichail, Barbara Dessolis, Macella Dessolis e Alessandra Mazzola.

In questo caso l’incontro sarà secco e chi vincerà si giocherà il passaggio in A1 contro il TC Genova 1893 in due tornate (domenica 3 e domenica 10 dicembre).

Come da tradizione le squadre dell’USD Tennis Beinasco scenderanno in campo forti dell’unione dei gruppi e cercando di dare il massimo fino all’ultimo quindici.