Bcc Derthona Basket a Mantova in cerca di conferme

Seconda trasferta consecutiva per la formazione di Cutugno che dopo aver superato l’ostacolo Torino Teen va ad affrontare (sabato 25/11 ore 20.30) quello costituito dalla MantovAgricoltura San Giorgio, reduce dalla sconfitta, piuttosto pesante soprattutto nelle dimensioni, patita nell’ultimo turno sul campo di una ‘big’ come è indubbiamente la Use Empoli e certamente desiderosa di riscattare quest’ultimo ko.

La squadra virgiliana, che finora ha conquistato 4 punti, è stata sicuramente penalizzata da un calendario non certo favorevole in questa prima fase di campionato, in cui ha già dovuto incontrare praticamente tutte le compagini di alta classifica; il rimpianto semmai, aldilà delle sconfitte che, visto il valore dell’avversarie, potevano anche essere messe in preventivo, è quello di non essere riuscite a sfruttare a dovere il fattore campo che, in gare dall’elevato coefficiente di difficoltà, può certamente dare una mano importante. Anche perchè San Giorgio ha costruito, anche quest’anno, un roster importante che dovrebbe garantire un approdo alla zona playoff senza particolari patemi; alla corte del confermato coach Purrone sono rimaste infatti atlete di assoluto valore come le guardie Orazzo (già vista anche in A1) e Bottazzi, le ali Dall’Olio e Petronio ed il centro argentino Llorente, da anni una delle migliore lunghe della categoria.

Non da meno, per qualità e peso specifico, sono le new entry, tutte reduci dall’aver giocato, al termine della scorsa stagione, la finale per la promozione nella massima serie; esito sfortunato per la play Fietta (in A1 con San Martino e Geas e lo scorso anno a Costa Masnaga) e la guardia Cremona (ex Battipaglia e Bolzano, a Firenze nell’ultimo campionato) mentre ha potuto festeggiare la vittoria, con la casacca del Sanga Milano, l’ala Novati, in passato anche a Palermo. A rinforzare la rosa, inoltre, è giunta a Mantova anche l’interessante 2003 Nwachukwu, reduce dalle esperienze in serie B con Pegli, dove è stata avversaria della Gulliver Derthona.

Come si può ben vedere, quindi, una formazione completa in ogni reparto e con ricambi, se così si possono chiamare, assolutamente all’altezza delle titolari; anche dal punto di vista tecnico e fisico le lombarde costituiscono un gruppo di grande livello e si può essere certi che tra qualche settimana la loro situazione di classifica sarà ben diversa da quella attuale. In casa Autosped la sfida di sabato sera verrà sicuramente preparata con grande scrupolo ed attenzione, anche in considerazione del valore indubbio delle prossime avversarie; la vittoria di Torino è stata una importante iniezione di fiducia per le giraffe che però non hanno offerto una prestazione impeccabile nei primi 20′, durante i quali hanno faticato non poco contro le coriacee padrone di casa.

Fondamentale sarà, oltre all’intensità difensiva ed al gioco nell’altrui metà campo, mantenere sempre altissima la concentrazione per evitare quei cali che a San Giovanni Valdarno hanno causato tantissime palle perse (ben 30), contribuendo in maniera determinante alla sconfitta. Uscire indenni dal Pala Sguaitzer sarebbe davvero un colpo importantissimo per la classifica del Bcc riuscirebbe così a mantenere il passo delle prime della classe, mettendosi inoltre alle spalle un altro impegno assai difficile.