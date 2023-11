La Reale Mutua Torino sfida Cremona al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua Torino si avvicina al giro di boa della regular season con l’obiettivo di trovare un risultato positivo dopo le ultime due sconfitte rimediate lontano dal parquet di casa, prima a Trapani e poi a Milano. L’ultima giornata del girone di andata vede i gialloblù tornare tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, dove ospiteranno la Ferraroni Juvi Cremona per uno scontro tra due squadre che al momento hanno lo stesso record di 6 vittorie e 4 sconfitte. Palla a due questa domenica alle ore 18.

«Ritorniamo sul nostro campo dopo un periodo in cui abbiamo viaggiato molto» commenta coach Franco Ciani. «Per noi è motivo di ritrovata energia: finora davanti al nostro pubblico abbiamo fornito le nostre migliori prestazioni, riuscendo ad esprimerci al meglio dal punto di vista dell’atteggiamento e sotto il profilo tecnico. Chiudiamo un girone di andata che ci ha visto molto impegnati sotto il profilo delle trasferte. Siamo consapevoli dell'importanza della gara e del fatto che Cremona sia una squadra con grande personalità e una notevole qualità di gioco. Non sarà un avversario facile ma noi dobbiamo scendere sul nostro campo e giocare la nostra partita per chiudere il girone di andata con un risultato positivo».

«Questa partita è molto importante per noi per rialzarci dopo le ultime sconfitte» afferma Keondre Kennedy (14 punti e 3.5 assist di media). «In settimana ci siamo concentrati molto sull'importanza di giocare insieme e tornare a portare in campo la tipologia di pallacanestro con la quale abbiamo avuto molto successo inizio stagione».

GLI AVVERSARI

La Ferraroni Juvi Cremona fa parte, come la Reale Mutua, del gruppo di squadre appaiate a quota 12 punti in classifica tra il 4° e il 7° posto (insieme a Milano e Rieti). Nello scacchiere cremonese di coach Luca Bechi, il duo americano è posizionato nel backcourt a ricoprire i posti 1 e 2. Lester Medford ha punti nelle mani e grande capacità di mettere in ritmo anche i compagni (14.7 punti e 6.9 assist di media). Tekele Cotton è stato costretto a rimanere fermo per buona parte del girone di andata a causa di un infortunio ma è tornato in campo nell’ultima vittoria contro Agrigento e sarà quindi a completa disposizione di coach Bechi per il match del Pala Gianni Asti. In posizione di ala piccola e ala grande titolari ci sono Gabriele Benetti e Cosimo Costi: entrambi garantiscono una produzione di circa 7 punti e 4 rimbalzi a partita. Sotto canestro, coach Bechi sta dando fiducia e spazio al giovane Luca Vincini, torinese confermato in maglia Juvi e che quest’anno viaggia a 9.1 punti e 4.7 rimbalzi di media. Coach Bechi può contare anche su una panchina solida sotto il profilo del talento e dell’esperienza: il cambio del play titolare Antonino Sabatino segna 10.5 punti con il 43% da tre, Lorenzo Tortù ha superato per due volte i 20 punti in uscita dalla panchina, Bernardo Musso porta in campo una grande dose di esperienza così come il lungo Daniele Magro, avversario della Reale Mutua nell’ultima finale promozione con la maglia di Pistoia.

NOTE E INJURY REPORT

I gialloblù si presenteranno senza gli infortunati Marco Cusin e Gianluca Fea. L'esperto lungo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo soleo, con tempi di recupero di circa 40 giorni, mentre la giovane ala classe 2004 ha subito un trauma distorsivo al primo dito della mano destra in allenamento che necessita di ulteriori accertamenti per definire la prognosi. Nel frattempo, Federico Poser ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato le ultime quattro partite per infortunio.

