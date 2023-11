S.G. La Marmora: Oro nel campionato interregionale a squadre Allieve Gold 1

La scorsa settimana si è chiuso un capitolo della storia della Società Ginnastica La Marmora.

E’ mancato all’età di 81 anni Giancarlo Buscaglia che nato, ginnasticamente parlando, nella Società P.Micca, aveva fondato insieme ad Anna Zumaglini la Società Ginnastica Villaggio Lamarmora trasformatasi poi in Società Ginnastica La Marmora. Ha allenato molte generazioni di ginnasti tecnico restando nell’ambito della Società finchè la salute glielo ha permesso.

Venerdì e sabato a Fermo gli allievi Filippo Brazzale, Edoardo Garrione , Vittorio Piccolo e Andrea Stomboli, nel Campionato nazionale di squadra Allievi non solo sono entrati nella finalissima delle dodici migliori squadre italiane ma si sono classificati quinti. Come sempre erano accompagnati del tecnico Jacopo Vercellino, uno dei primi ginnasti della coppia tecnica Giancarlo Buscaglia- Giovanni Fabbro.

Domenica a Torino la squadra delle allieve, guidata da Marta Beraldo ed Aurora Sellone, nel campionato interregionale a squadre Allieve Gold 1, con Aurora Di Franco, Helena Garavaglia, Adele Trudettino e Beatrice Vialardi, ha vinto conquistando una meritatissima medaglia d’oro. Per le giovani che hanno gareggiato nella categoria Gold 3 B Noemi Cerruti, Carola Coda Cap, Giada Garrone, Mia Duranti, Adele Murabito ed Olivia Zai, importante era fare esperienza essendo la prima gara interregionale a cui partecipavano ed il loro comportamento, a detta delle tecniche, è stato positivo.

In gara anche la Ritmica, nel Campionato di squadra Silver LC, che ha presentato una squadra con gli esercizi variati per la mancanza di una delle partecipanti. Bene in generale hanno fatto sia la Junior Beatrice Frassà, sia le due allieve Viola Ceravolo e Caterina Santangelo.

A completare questo quadro agonistico positivo a Civitavecchia Arianna Bocchio Ramazio nel Campionato nazionale Senior 2 di Artistica è riuscita a giungere settima assoluta tagliando il pass riservato alla finalissima nazionale che si svolgerà il primo dicembre a Cuneo, a cui sono ammesse nelle seniores solo due piemontesi.