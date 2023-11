Just The Woman I Am 2024: il 25 novembre aprono le iscrizioni

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, apriranno ufficialmente le iscrizioni all’undicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM, l’evento che dal 2014, attraverso una corsa – camminata di 5 km aperta a tutt*, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

L’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino tornerà per le vie del centro di Torino venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024. Dall’1 al 3 marzo 2024 in piazza San Carlo a Torino sarà possibile accedere alla PREVENZIONE IN PIAZZA: un evento nell’evento che accoglierà stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit. Il Villaggio della Prevenzione è un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole. Domenica 3 marzo prenderà il via l’ormai celebre corsa – camminata di 5 km.

Come iscriversi? Come SINGOLO o come GRUPPO!

I Gruppi sono, da sempre, il cuore della manifestazione, il modo migliore per sostenere ancora più fortemente la ricerca universitaria, perché trasformano la partecipazione alla #JTWIA in un’esperienza da condividere fin dal primo passo: quello dell’iscrizione!

Scopri come iscriversi a questo link.

Queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Prof. Riccardo D’Elicio: «Una manifestazione che ormai è nel cuore di tutti. Nella passata edizione siamo arrivati ad oltre 22mila iscrizioni ed è stata una grande emozione. Il sistema sportivo universitario, grazie a JTWIA, si è posto l’obiettivo di promuovere i valori legati ai corretti stili di vita, all’attività fisica, all’integrazione, alla socializzazione e naturalmente alla prevenzione e alla cura del cancro. L’evento ha ormai risonanza nazionale e internazionale e di questo ne siamo molto fieri. Obiettivo 2024 sarà raggiungere 30mila iscrizioni».

«Come ogni anno il Politecnico di Torino rinnova il suo sostegno a Just the Woman I Am, una manifestazione che rappresenta una vetrina importante per dare visibilità alla ricerca scientifica e alla promozione di stili di vita salutari e sostenibili, che vedono lo sport come veicolo primario – dichiara la Prorettrice del Politecnico di Torino Prof.ssa Laura Montanaro - Si tratta ormai di un appuntamento irrinunciabile per tanti e tante torinesi e non, di ogni età, per sostenere gli sforzi dei due Atenei cittadini e degli altri enti coinvolti nella ricerca contro le malattie, ma anche per la diffusione della cultura del rispetto per l’altro, dell’aiuto alle persone in difficoltà e della parità di genere, in un periodo storico che ci richiama sempre di più a questi valori fondamentali per la civiltà. Ricercatori e ricercatrici del Politecnico colgono con entusiasmo l’importante opportunità che questo evento offre loro per essere ambasciatori e ambasciatrici dell’importanza di investire nella ricerca e sensibilizzare le persone di ogni età sull’importanza della prevenzione».

Queste le parole del Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università degli Studi di Torino Prof. Alberto Rainoldi: «Just The Woman I Am rappresenta un momento di sinergia in cui Università, Politecnico e CUS Torino si impegnano a diffondere la cultura della prevenzione, sottolineando il ruolo cruciale dell'alimentazione, dello sport e degli stili di vita sani. Per intercettare la cittadinanza seguendone interessi e sensibilità diverse, oltre a partecipare all’evento principale (la corsa-camminata), cercheremo di raccontare esempi di ricerca scientifica d’avanguardia realizzata nei nostri laboratori e le ricadute pratiche per la salute di tutti. Faremo anche parlare i ricercatori che hanno ricevuto da Just The Woman I Am un finanziamento e che ai torinesi racconteranno i passi avanti del loro settore. Un modo per dire grazie, un modo per essere uniti».

Dall’edizione 2024 Gattinoni Group è sostenitore principale di Just the Woman I Am.

«Siamo molto orgogliosi far parte di questo importante progetto, soprattutto perché valorizza l’impegno del Gruppo Gattinoni verso la ricerca, la prevenzione e la parità di genere – afferma Sabrina Nadaletti, Head of Leisure Gruppo Gattinoni -. Siamo una realtà da sempre a prevalenza femminile e, mai come in quest’ultimo periodo, è di fondamentale importanza porre al centro dell’opinione pubblica il tema dello sport e dei corretti stili di vita come prevenzione verso malattie come il cancro, e sostenere attivamente la ricerca. Inoltre, la scelta di lanciare l’edizione 2023 della JTWIA il 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ha un forte valore simbolico nel quale ci riconosciamo. Per questo – conclude - abbiamo aderito con convinzione al progetto del Centro Universitario Sportivo torinese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Oltre a essere in prima fila a sostegno dell’evento e della corsa-camminata del prossimo 3 marzo, ci fa piacere anticipare che a ottobre 2024 si svolgerà la crociera JTWIA organizzata da Gattinoni Travel, di cui saranno presto svelati tutti i dettagli».

