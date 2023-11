La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 fa visita a Scandicci

Dopo Milano, Scandicci. A quattro giorno dal recupero del quarto turno contro l’Allianz Vero Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si appresta ad affrontare un’altra big del campionato: la Savino Del Bene Scandicci. La partita, valida per la nona giornata, andrà in scena domenica 26 novembre (ore 17) al Palazzo Wanny di Firenze.

Scandicci si presenta a questa undicesima sfida fra i due club (i precedenti sono di otto vittorie a due per le toscane) avanti in classifica di 5 punti (19 a 14) e una posizione (quarta contro quinta), con un filotto positivo di tre vittorie nelle ultime tre giornate.

Aggiunge ulteriore sapore all’incontro la presenza sui due fronti di tre ex, da un lato Valeria Papa e Ofelia Malinov, dall’altro Francesca Villani. È proprio Ofelia Malinov, alla prima da ex in casa di Scandicci, a presentare l’incontro.

«La partita con Milano ci ha lasciato molto amaro in bocca – fa il punto la palleggiatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Non siamo mai riuscire a esprimerci, dispiace non aver provato a giocarcela come potremmo fare. C’è sicuramente tanto merito loro di essere riusciti a metterci in difficoltà, ma anche un po’ di demerito nostro per i tanti errori commessi, assolutamente da limitare quando si gioca contro queste squadre. La partita ci ha lasciato la voglia di rifarci subito. Quale occasione migliore della partita con Scandicci? È un’altra partita di altissimo livello contro una squadra che non ha niente in meno rispetto a Milano».

Ofelia Malinov entra quindi nel dettaglio dell’incontro con Scandicci: «Penso dovremo approcciare la partita in maniera diversa rispetto a Milano. Contro queste squadre non si ha nulla da perdere, ma per giocarcela dovremo tirare fuori qualcosa in più, per sopperire magari al gap tecnico fra noi e loro. Dovremo concentrarci un po’ di più su di noi, sui nostri punti di forza, cercare di svilupparli al meglio. Una partita tosta come questa ci dà l’occasione per farlo. Credo che la chiave potrà essere il cercare di dare tutte qualcosa in più, perché in queste partite non basta fare le cose normali: bisogna tirare fuori qualcosa che finora non si è dato, per provare a vincerla, a portare dei punti a casa, potercela giocare. L’atteggiamento, il carattere, la voglia di vincere: sarà in primo luogo questo a fare la differenza».

Le ultime parole di Ofelia Malinov sono sulle emozioni di questa sua prima da ex in casa di Scandicci: «Sono emozionata all’idea di tornare e rivedere un posto che è stata la mia casa per parecchi anni. Mi fa piacere rivedere la mia ex squadra. Ma c’è anche tanta voglia di fare bene, giocarcela e provare a portare a casa un bel risultato».