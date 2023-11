“Macio” Melandri, ospite speciale alla 41^ edizione della TransBorgaro

E’ Marco “Macio” Melandri lo special guest al cancelletto di partenza, domenica 26 novembre, della 41a edizione della TransBorgaro, il più famoso evento di motocross “old time” in Europa che nel weekend porta in pista sul tracciato di via Stati Uniti a Borgaro Torinese oltre 250 piloti da tutto il mondo degli anni ‘70-‘80-’90 e 2000, tra cui tanti ex iridati della MXGP e dell’americana AMA.

Melandri, ravennate classe 1972, è stato uno dei migliori centauri azzurri sia nel Motomondiale che in Superbike.

Dopo aver vinto il Campionato tricolore 1997 nella classe 125, due anni più tardi è stato vice iridato nella ottavo di litro, per poi aggiudicarsi il Motomondiale 250 nel 2002 in sella alla Aprilia, al termine di una stagione eccezionale con ben 9 successi. Passato in MotoGP, ha conquistato la piazza d'onore nel 2005, per poi iniziare l'avventura in Superbike nel 2011 in cui ha chiuso per 6 volte di fila nella “Top Five”, vantando come miglior risultato il secondo posto nel Mondiale 2011.

È il pilota italiano con più trionfi nella storia della Superbike, grazie alle 22 affermazioni in 201 gare. «Il motocross è una delle grandi passioni di Melandri: uno sport che ha praticato sin da quando era ragazzo – spiega Bruno Morselli, organizzatore della TransBorgaro con l’A.S.D. Borgaro Motocross e M.C. Braaap e il supporto di Moto Asi di Marco Magnetti - . Sarà un piacere ammirarlo nell’off-road e siamo certi che saprà regalare spettacolo ai 12mila spettatori che ci aspettiamo sul circuito».

Il programma prevede sabato 25 novembre, dalle ore 9 alle 16, le gare per gli iscritti Moto Asi; domenica, allo stesso orario, il clou della Transborgaro con le prove dei campioni per assegnare il successo finale e le spettacolari performance del sidercar-cross. Lo speaker della TransBorgaro 2023 sarà Matteo Portinaro.