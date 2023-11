Collegno Basket in campo questa sera sul parquet di Gallarate

I Lions tornano in campo questa sera alle 19 sul parquet di Esse Solar Basketball Gallarate.

Una sfida cruciale per entrambe le squadre che sono a quota 8 punti in classifica insieme a Oleggio, Crt College e Junior Libertas. Quattro i giocatori in doppia cifra di media per i lombardi: Laudoni (15), Molteni (14,6), Antonelli (11,4) e Fioravanti (10,2). Su sponda Lions i giocatori più caldi del momento sono Tiagande e Mortarino che nell’ultima vittoria casalinga hanno realizzato in 71 punti in coppia.

Palla a due alle 19 alla PALESTRA COMUNALE - VIA SOTTOCOSTA, GALLARATE (VA).

Classifica

Saronno 16

Pavia 14

Derthona 12

Campus Varese 12

Basket 7 Laghi 10

Gallarate 8

Collegno 8

Oleggio 8

Crt College 8

Junior Libertas 8

Savigliano 4

Campus Piemonte 0