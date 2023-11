Verso Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che sarà di scena domani, domenica 26 novembre, alle ore 19.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Dolomiti Energia Trentino nell’incontro valido per la 9° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2023/24.

Ad analizzare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Trento è una squadra molto profonda, con diverse soluzioni in ogni ruolo e giocatori molto atletici. Si tratta di una formazione che gioca molto bene in attacco ed è bravissima a punire gli errori avversari. Tra i punti di forza, il tiro da tre punti: sono la seconda squadra in Serie A per conclusioni tentate e la quinta per realizzate. Ciò è una conseguenza delle spaziature in campo, e della capacità di Biligha e Cooke di mettere pressione al ferro, allargando il campo per i tiratori. In difesa mandano fuori ritmo gli avversari sfruttando i cambi e le difese aggressive, togliendo i tiri da tre e costringendo a tiri da due difficili. Infatti sono la migliore squadra del campionato per percentuale da due punti concessa agli avversari».